Xiaomi 13T et 13T Pro : les prix des smartphones ont été lâchés sur la toile, et ils sont très agressifs

Les prix des Xiaomi 13T ont fuité sur la toile, et ils sont conformes à nos prévisions.

Xiaomi a une recette bien établie pour plaire au public : la compagnie crée des smartphones mêlant performances et tarifs bien étudiés. C’est un peu moins vrai pour le dernier flagship en date, le Xiaomi 13, dont nous vantons dans nos colonnes la puissance et l’excellente autonomie, mais dont on déplore le prix élevé et les photographies décevantes. Le fabricant chinois a l’occasion de rectifier le tir, avec la sortie de la gamme 13T.

Les Xiaomi 13T sont des smartphones spécialement conçus pour la performance. En effet, le Xiaomi 13T Pro est fabriqué sur la même base que le Redmi K60 Ultra, réservé au marché chinois. Si les spécifications techniques de ces appareils ont d’ores et déjà fuité, d’autres informations en provenance des réseaux nous donnent le détail des tarifs qui seront appliqués pour chaque modèle.

Les prix des Xiaomi 13T ont fuité, et ils sont très intéressants

Ainsi, Ishan Agarwal dévoile sur Twitter les prix supposés des Xiaomi 13T. Le modèle de base, le Xiaomi 13T donc, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pourrait être vendu à 650 €. Le Xiaomi 13T Pro 12 Go/256 Go s’échangerait à 800 €, tandis que le Xiaomi 13T Pro 16 Go/1To coûterait 1000 €. Comme le souligne le site Android World, l’écart de prix entre un Xiaomi 13 et un Xiaomi 13T sera donc de l’ordre des 300 €, ce qui pourrait poser quelques problèmes à la compagnie.

En effet, même si la série T est théoriquement un peu moins prestigieuse et puissante, elle constitue, en l’état, le meilleur rapport qualité/prix à une époque où les tarifs ne font qu’augmenter. Les Xiaomi 13T rempliront-ils leurs promesses de qualité au meilleur prix au risque de porter préjudice aux ventes des Xiaomi 13 ? Cela reste à confirmer lors des tests que nous ne manquerons pas de réaliser à compter du 26 septembre, la date de lancement officielle de ces nouveaux smartphones milieu/haut de gamme.