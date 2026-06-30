La taxe anti-Shein et Temu est un échec, mais vous allez quand même payer plus cher vos colis venant de Chine

La taxe de 2€ sur les petits colis provenant de l'étranger, censée freiner l'activité des grands vendeurs chinois tels que Shein, Temu et AliExpress, est loin d'avoir eu l'effet escompté. Le gouvernement vient d'annoncer sa suspension dès ce mercredi 1er juillet. Mais ne criez pas victoire trop vite : elle sera instantanément remplacée par une taxe encore plus sévère.

Le gouvernement pensait avoir trouvé la solution pour lutter contre l'import massif de produits chinois bon marché. Depuis quelques années, les applications comme Shein, Temu ou encore AliExpress ont vu leurs livraisons exploser en Hexagone, bien souvent pour des ventes de quelques euros seulement. Pas vraiment une bonne nouvelle pour l'environnement, donc — ni pour l'économie française.

En février dernier, une nouvelle taxe est donc mise en place : il faut désormais payer 2€ supplémentaires pour tout produit venant de l'étranger emballé dans un petit colis, à savoir une commande inférieure à 150 €. Objectif : freiner l'import de produits chinois donc, mais surtout renflouer les caisses de l'État, avec un bénéfice prévisionnel de 400 millions d'euros par an. Aujourd'hui, le bilan est plus que mitigé. Jusqu'à maintenant, la taxe a rapporté seulement 2,3 millions d'euros par mois selon le directeur général des douanes Florian Colas.

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La taxe sur les petits colis va être remplacée par une taxe plus sévère

Forcément, les gros vendeurs chinois ne se sont pas laissés faire et ont rapidement trouvé une méthode pour contourner la taxe. Il leur a suffi d'envoyer leurs colis dans les pays voisins de la France, puis de terminer la livraison par la route. « On adore nos amis belges, mais il n'est pas normal […] qu'il n'y ait qu'eux qui récupèrent la monnaie de leur pièce », ironise le ministère du Commerce, cité par France Info.

Forcé de reconnaître l'échec cuisant de la taxe, ce dernier vient d'annoncer sa suspension dès demain, mercredi 1ᵉʳ juillet. Ce qui ne veut pas dire que le prix de la livraison en provenance de Chine va baisser, au contraire. En effet, l'Europe mettra à son tour demain en place un droit de douane similaire, cette fois de 3€. Cette fois, plus possible pour les entreprises chinoises de contourner la sanction. Le cabinet de Serge Papin tente de garder la face : “Notre objectif était […] de pousser l'Europe à prendre des mesures, […] nous avons obtenu gain de cause”.