Un implant cérébral contre la dépression vient d’obtenir le feu vert pour ses premiers essais sur l’homme

Traiter la dépression sévère avec un implant logé dans le crâne, c'est désormais possible. Une startup américaine vient de décrocher le feu vert pour tester son dispositif sur des patients. La procédure dure vingt minutes et ne nécessite aucune chirurgie cérébrale.

Les interfaces cerveau-machine progressent à grande vitesse. Neuralink prépare la production de masse de ses implants et vise 2026 pour industrialiser ses procédures. Ces dispositifs ciblent avant tout les troubles moteurs, comme la paralysie. La santé mentale reste un territoire largement inexploré pour ce type de technologie.

C'est précisément ce créneau que vise Motif Neurotech. Cette startup texane, fondée en 2022, a annoncé le lancement de son premier essai clinique. Il ciblera des patients souffrant de dépression résistante aux médicaments. Des résultats spectaculaires avaient été obtenus côté moteur avec un patient porteur d'une puce Neuralink, mais la firme d'Elon Musk ne s'intéresse pas aux troubles psychiatriques. Motif, elle, s'y consacre entièrement.

Un implant cérébral reçoit l'autorisation de traiter la dépression résistante pour la première fois

Selon le communiqué officiel de Motif Neurotech publié sur Business Wire, l'essai clinique porte le nom de RESONATE. Il évaluera le système Motif XCS, un implant sans fil de la taille d'une myrtille. Le dispositif se positionne dans l'os du crâne, juste au-dessus de la membrane protectrice du cerveau. Il délivre de légères impulsions électriques vers le réseau exécutif central, une zone sous-active chez les personnes atteintes de dépression sévère. L'objectif est de renforcer les connexions neuronales de cette région pour réduire les symptômes.

L'implantation se fait en vingt minutes, sans ouvrir le crâne ni toucher le tissu cérébral. Le patient reçoit ensuite une casquette connectée, qu'il porte par tranches de dix à vingt minutes plusieurs fois par jour. Elle transmet sans fil la dose de stimulation prescrite à l'implant. Motif Neurotech estime que les premiers effets pourraient apparaître dès les dix premiers jours. L'essai RESONATE se déroulera dans huit établissements américains, dont le Baylor College of Medicine. Il recrutera une dizaine de participants, suivis sur douze mois. Les chercheurs mesureront la sécurité du dispositif, les symptômes dépressifs, la qualité de vie et les fonctions cognitives.