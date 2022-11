Andor : la saison 2 pourrait arriver plus tôt que prévue si Disney s’en donne les moyens

La saison 2 d’Andor est actuellement en tournage et devrait être diffusée sur Disney + dans deux ans. Mais selon son showrunner, elle pourrait arriver bien plus tôt. Pour ça, il faudrait que Disney mette la main au portefeuille.

Alors que le dernier épisode de la première saison d'Andor est diffusé aujourd’hui mercredi 23 novembre sur Disney +, tous les regards sont d’ores et déjà tournés vers sa saison 2. Mais quand arrivera-t-elle ?

Tony Gilroy, le showrunner de la série, a évoqué le sujet dans une interview accordée au site Collider. Pour lui, la série devrait garder son rythme de croisière, mais Disney pourrait finalement choisir d’accélérer la cadence afin de sortir la saison 2 plus rapidement.

La saison 2 d’Andor pourrait arriver plus tôt

Cette saison 2 est actuellement en tournage et, si le calendrier est respecté, devrait arriver dans deux ans. Un rythme calqué sur celui de la première saison. Cependant, Gilroy garde un espoir de la voir diffusée plus tôt, mais cela ne dépend pas de lui :

« Si le passé est un bon indicateur, et nous suivons le même processus qu’avant, nous devrions avoir le même calendrier (que pour la saison 1). (La saison 2) devrait donc arriver dans deux ans. La seule manière d’accélérer les choses, c’est en post production et la seule manière d’accélérer la post-production, c’est avec de l’argent. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, il va falloir des motivations sérieuses aux alentours de mai ou juin prochain. Quelqu’un devra dire « wow, on en a vraiment besoin et on va payer X ». Rogue One a prouvé que si on y met les moyens, la post production peut aller très, très vite. C’est juste très, très cher ».

Andor pourrait donc voir arriver sa saison 2 plus tôt que prévue si Disney y met les moyens. Toutefois, il ne faudra pas trop compter dessus. Premièrement, Disney a déjà un calendrier bien établi pour ses productions et il lui sera difficile de le bousculer. Deuxièmement, la série Andor, aussi bonne soit-elle, n’attire pas les foules. Selon Parrot Analytic, elle fait moins d'audience que les autres séries Star Wars, se plaçant même derrière Obi-Wan Kenobi ou The Book of Boba Fett.

Pourtant, Andor est sans contestation possible la série Star Wars la plus réussie sur Disney +, les critiques sont unanimes. Elle arrive avec brio à mettre en lumière tout un pan de l’univers jusque-là ignoré : la terreur imposée par l’Empire sur ses habitants. Elle adopte également un rythme qui monte crescendo au fil des épisodes, ce qui la rend extrêmement satisfaisante à regarder. Le fait que la saison 1 commence sur une allure de sénateur n’a d’ailleurs pas aidé à son succès.

Pour rappel, Andor raconte l’histoire de Cassian Andor (Diego Luna), espion rebelle déjà vu dans le film Rogue One. Elle suit aussi la destinée d’autres personnages, comme la sénatrice Mon Mothma ou encore l’agente impériale Dedra Meero.

