Nothing redirige discrètement ses utilisateurs vers des fermes à clics fantôme, l’affaire la plus étrange du moment

La publicité présente nativement dans nos smartphones n'est malheureusement pas une chose nouvelle. Ce qui l'est plus, c'est la volonté de la camoufler au maximum pour que les utilisateurs ne se rendent compte de rien. C'est précisément ce qu'est en train de faire Nothing, et le résultats est particulièrement étonnant.

Il y a encore quelques années, la publicité étant encore monnaie courante sur nos smartphones. Les constructeurs la limitait le plus souvent à leurs applications officielles, ou bien à certains menus bien précis de leurs surcouches respectives. Mais au début des années 2020, la plupart d'entre eux ont fait machine arrière, bien conscient de la très mauvaise réception auprès des utilisateurs. Samsung a lâché l'affaire en 2021, Xiaomi l'a suivi l'année suivante.

Il y une raison simple à ce revirement : les deux constructeurs alimentent une image premium auprès du public. Difficile d'avaler le fait d'avoir des publicités, aussi lucratives soient-elles, quand on a payé son smartphone un certain prix. Mais la chose est différente pour les constructeurs se positionnant plus sur le milieu de gamme, qui de facto ne crachent pas sur d'autres sources de revenus. Autrement dit, ce n'était qu'une question de temps avant de voir Nothing tenter cette stratégie.

Les smartphones Nothing affichent de la pub (enfin presque)

Ce sont nos confrères de 9to5Google qui rapportent l'information. Et ce qu'ils ont trouvé est particulièrement étonnant. Nothing n'inclut pas de publicité directement sa surcouche Android. À la place, il le fait par le biais d'une nouvelle fonctionnalité baptisée Lock Glimpse. Celle-ci prend la forme d'un carrousel, apparaissant sur l'écran de verrouillage du smartphone. En apparence, celui-ci est parfaitement innocent et ne contient aucune publicité.

Seulement voilà, chacune des images de ce carrousel comporte un lien. En cliquant dessus, l'utilisateur est redirigé vers une étrange page web. La plupart du temps, il s'agit d'un article plus ou moins en lien avec l'image qui l'a amené ici. Une fois ce dernier chargé, l'utilisateur est assailli de publicité. Il n'est pas difficile de recoller les morceaux. Tout porte à croire que Nothing et l'éditeur du site web en question ont tissé un partenariat qui permet au constructeur de toucher une partie des revenus publicitaires générés.

Mais qui est le mystérieux partenaire publicitaire de Nothing ?

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'est précisément ici qu'elle prend une tournure complètement inattendue. En effet, en cherchant à se renseigner sur l'entreprise gérant le site web, 9to5Google n'a rien trouvé. Si ce n'est un nom : Vilykke, qui n'apparaît nulle part ailleurs sur le web. Seule une adresse mail permet d'établir un contact avec l'entreprise, et celle-ci n'a rien vraiment professionnel. Bien entendu, personne ne répond lorsque l'on tente de les contacter.

Les pages sur lesquelles les liens redirigent, quant à elles, ont toutes la même forme. Celles d'articles écrits à la va-vite (probablement par intelligence artificielle), n'apprenant rien de substantiel à ses lecteurs, bref, un contenu qui se contente d'être un contenu. Une excuse pour vendre de l'espace publicitaire. Autrement dit : une ferme à clics, dont Nothing fait direment la promotion depuis la surcouche de ses smartphones.

9to5Google a tenté de contacter le constructeur pour en savoir plus sur cette affaire. Mais ce dernier s'est contenté de répondre en envoyant un lien vers sa page de service expliquant le fonctionnement de Lock Glimpse. Or, il n'y a aucune mention des articles “cachés” et encore moins de Vilykke. Bref, nous ne sommes visiblement pas prêts d'avoir le fin mot sur cette histoire. En attendant, vous voilà prévenu lorsque vous verrez ces images apparaître sur votre écran de verrouillage.