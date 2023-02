La série Katana 15 de MSI revient avec une carte graphique NVIDIA de dernière génération

MSI a mis à jour les spécifications techniques des modèles de PC portables gamer de sa famille Katana. Avec une fiche technique renouvelée comprenant notamment une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, le Katana 15 B12VFK promet de faire tourner en toute fluidité tous les gros jeux du moment.

Réputé pour son expertise sur tout ce qui touche au matériel estampillé gaming, MSI renouvelle ses laptops gaming avec des équipements dernier cri pour s’assurer d’offrir les technologies les plus récentes et les meilleures performances à ses utilisateurs. C’est ainsi que les PC portables de la série Katana évoluent pour s’adapter aux nouvelles tendances, avec comme point d’orgue l’intégration des derniers GPU de NVIDIA : les RTX™ 40.

Un design dans le pur esprit gaming

Avec ses courbes agressives et son esthétique respectant les codes des gamers, le MSI Katana 15 B12VFK profite d’un magnifique design qui ne passe pas inaperçu. Le tout est sublimé par un clavier RGB à quatre zones de rétroéclairage du plus bel effet. De plus, les touches ZQSD sont mises en avant par un rétroéclairage dédié et un design spécial, qui permettent d’identifier en un coup d’œil l’emplacement de ces touches si importantes tout en apportant un style encore plus marqué au clavier et à l’ordinateur. La distance d'activation de seulement 1,7 mm permet une frappe limpide et efficace, ainsi que la possibilité d’effectuer des enchaînements d’actions rapides en jeu.

La dalle IPS de 15,6 pouces est encastrée de manière à ne laisser que de fines bordures de 5 mm sur les côtés, renforçant l’immersion dans le contenu affiché. L’écran jouit d’une définition Full HD 1920 x 1080 pixels et mise sur une fréquence de rafraîchissement élevée de 144 Hz, une fluidité très utile pour les jeux en ligne et compétitifs comme League of Legends, Fortnite, CS:GO ou Call of Duty.

La partie audio de l’expérience est confiée à deux haut-parleurs stéréo, mais il est bien sûr possible de brancher un casque via le connecteur jack. Le PC portable est compatible avec la technologie Nahimic 3D Surround pour un son immersif et spatial. Il prend aussi en charge la norme Audio Hi-Res, un standard pour écouter de la musique en première qualité, sans dégradation des fréquences due à la compression.

La révolution du DLSS 3

Le Katana 15 B12VFK intègre la NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, une carte graphique de dernière génération basée sur la toute nouvelle architecture Ada Lovelace. Le GPU de 8 Go de mémoire GDDR6, comme sur la RTX™ 3070 de la série précédente, offre des performances largement suffisantes pour jouer nativement à n’importe quel titre actuel dans de bonnes conditions.

Et vous allez même pouvoir jouer dans d’excellentes conditions grâce au DLSS 3, technologie de mise à l’échelle introduite avec les nouvelles RTX™ 40. Le DLSS 3 va encore plus loin que son prédécesseur en matière d’intelligence artificielle pour permettre de jouer en qualité Ultra avec un grand nombre d’images par seconde. Le GPU va en fait calculer les scènes dans une définition moindre que celle visée, ce qui permet de bénéficier de performances très élevées en contrepartie. Mais l’utilisateur ne sacrifie pas pour autant la qualité graphique puisque entre alors en scène l’IA, qui va se charger d’augmenter la qualité de l’image afin d’atteindre la définition visée, et ce sans avoir besoin de puiser dans les ressources profondes du GPU pour la calculer.

La nouvelle génération de cartes graphiques de NVIDIA est par ailleurs dotée de nouveaux cœurs RT, qui vont aider le GPU à calculer avec précision les effets de lumière en jeu. Le ray tracing permet de radicalement changer l’environnement dans lequel on évolue, le rendant à la fois plus réaliste et plus beau. La réflexion de la lumière adopte un comportement bien plus naturel, alors que les reflets dans les miroirs et flaques d’eau deviennent tout simplement exceptionnels.

La GeForce RTX™ 4060 est par ailleurs optimisée Max-Q. Elle profite ainsi d’une suite de fonctionnalités basées sur l’IA pensées pour offrir aux PC portables le meilleur équilibre entre performances, autonomie et chauffe.

Un système de refroidissement à la pointe

Pour éviter la surchauffe justement, MSI a mis au point un nouveau système de refroidissement avec caloducs, baptisé Cooler Boost 5. Composé de deux ventilateurs et de six caloducs, ce design innove avec un procédé de caloducs partagés entre le GPU et le CPU. Celui-ci permet d’améliorer la qualité du refroidissement de l'ordinateur portable et d’aider le processeur à délivrer des performances plus élevées.

Le CPU est un Intel® Core™ i7-12650H de 12e génération, qui a recours à une architecture hybride fractionnée entre cœurs de hautes performances et cœurs à forte efficience énergétique. Cette méthode de conception et de fonctionnement du processeur permet d’allouer plus efficacement les ressources nécessaires aux processus en cours, perfectionnant les performances du CPU aussi bien pour le jeu vidéo que pour le multitâche.

En ce qui concerne la mémoire, le MSI Katana 15 B12VFK compte sur 16 Go de RAM DDR5, extensible jusqu’à 64 Go, ainsi que sur 512 Go d’espace de stockage SSD PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe, avec la possibilité d’ajouter une seconde solution de stockage de ce genre afin d’installer plus de jeux et de stocker ses photos, vidéos et fichiers sans se soucier de l’espace disponible.

Le laptop propose une fonctionnalité MUX, qui laisse l’utilisateur choisir entre différents modes de prise en charge graphique, ceux-ci déterminant quel GPU est exploité entre celui dédié de la carte graphique et celui intégré de la puce processeur. Vous décidez ainsi quelle solution est la mieux adaptée à chaque situation, en fonction de la puissance et de l’autonomie dont vous avez besoin.

L’ordinateur portable est livré avec le système d’exploitation Windows 11 préinstallé, vous économisez ainsi l’achat d’une licence auprès de Microsoft et du temps sur l’installation de l’OS. MSI a aussi bâti sa réputation sur la qualité de ses logiciels propriétaires. Le MSI Center dispose d’une interface très complète visant à contrôler et personnaliser les réglages du PC. Quant à l'application MSI App Player, elle vous permet de jouer à vos jeux mobiles directement sur votre ordinateur portable.

