La Samsung Galaxy Z Fold 8 aurait droit à une amélioration que tout le monde attend depuis des années

Selon de récentes rumeurs, Samsung se serait enfin décider à proposer une amélioration bien particulière sur son prochain smartphone pliable. Le Galaxy Z Fold 8 bénéficierait en effet d'un nouveau composant que les utilisateurs réclament depuis quasiment le début de la série.

Tout le monde ou presque semble se mettre d'accord sur le fait que Samsung propose les meilleurs smartphones pliables du marché. Certes, mais tout le monde ou presque semble aussi se mettre d'accord sur le fait que tous ont le même défaut : leur batterie. Ou plutôt, qu'il serait franchement temps d'en proposer une plus puissante. En effet, le Galaxy Z Fold 7 dispose d'une batterie 4400 mAh, soit… la même batterie depuis le Galaxy Z Fold 3.

Samsung a long passif en matière de déception sur ses choix de batteries. Outre leur puissance qui augmente rarement de génération en génération, les utilisateurs se plaignent aussi beaucoup de la charge qui est toujours limitée à 25W – à noter toutefois que le Galaxy S25 a finalement eu droit à la charge 45W Ultra , comme le Galaxy S20 Ultra avant lui. Bref, on ne s'attend plus vraiment à d'améliorations dans ce domaine par peur d'être déçu. Ce qui rend les bonnes surprises d'autant plus agréables.

Enfin, une nouvelle batterie sur le Galaxy Z Fold 8 ?

Une récente rumeur fait en effet renaître l'espoir. Il semblerait que Samsung se soit enfin décidé à proposer une nouvelle batterie sur son prochain smartphone pliable. On apprend ainsi que le Galaxy Z Fold 8 serait équipé d'une batterie 5000 mAh. Comme quoi, quand le constructeur coréen améliore la fiche technique de ses smartphones, il ne fait pas les choses à moitié. Une telle batterie entraînera sans nul doute une amélioration drastique de l'autonomie de l'appareil.

À vrai dire, l'écart est tel qu'il appelle à la prudence. Il n'est pas vraiment dans les habitudes de Samsung de proposer de telles améliorations. À titre de comparaison, cette année, le Galaxy Z Flip 7 a bénéficié d'une batterie 4300 mAh (contre 4000 mAh pour son prédécesseur), tandis que la Galaxy S25 FE a eu droit à une batterie 4900 mAh (contre 4500 mAh pour son prédécesseur). La rumeur pourrait donc être trop belle pour être vraie.