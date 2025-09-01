Le Galaxy Z Fold 7 crée la polémique à cause de ce défaut inacceptable pour un smartphone à ce prix

Le Galaxy Z Fold 7, smartphone pliant haut de gamme vendu plus de 2 000 euros, connaît déjà un souci aperçu sur le Z Fold 6. Un retour inattendu qui fait tache pour un modèle de ce prix.

Avec la gamme Galaxy Z Fold, Samsung veut incarner l’excellence en matière de smartphones pliants. Chaque nouvelle génération promet un design plus robuste, des charnières renforcées et des matériaux de meilleure qualité. Mais malgré ces efforts, les précédents modèles n’ont pas échappé à des critiques liées à leur finition. Le Z Fold 6, par exemple, avait déjà suscité la polémique lorsqu’un défaut matériel était apparu peu de temps après sa sortie, poussant certains acheteurs à remettre en cause la solidité de l’appareil.

Un an plus tard, l’histoire semble se répéter avec le Galaxy Z Fold 7. Commercialisé depuis un mois seulement, il fait déjà l’objet de plaintes sur les forums spécialisés et sur Reddit. Plusieurs propriétaires partagent des photos montrant des zones où la peinture s’écaille, parfois sur la charnière, parfois sur les tranches du châssis. Le phénomène touche plusieurs coloris et n’est pas lié à des chutes, puisque des utilisateurs assurent n’avoir jamais endommagé leur appareil.

Le Galaxy Z Fold 7 rencontre le même défaut de peinture que le Z Fold 6

Lors de la polémique autour du Z Fold 6, Samsung avait expliqué que cette usure provenait de certains chargeurs rapides tiers. Selon la marque, un défaut de mise à la terre pouvait provoquer de faibles courants électriques capables d’altérer l’anodisation et de faire sauter la peinture. Mais cette explication est contestée : au moins un utilisateur du Z Fold 7 touché par le problème affirme utiliser uniquement un chargeur officiel de 25 W. Cela laisse penser que le souci pourrait venir du processus de peinture ou de l’anodisation du châssis lui-même.

Pour l’heure, Samsung n’a pas encore réagi officiellement à cette nouvelle série de plaintes. Mais l’affaire fait déjà grincer des dents, car c’est le deuxième modèle d’affilée à rencontrer le même défaut. Or, ces smartphones pliants sont proposés à des tarifs dépassant souvent les 2 000 euros. Les utilisateurs attendent donc une finition irréprochable, surtout après seulement quelques semaines d’utilisation. Si le constructeur ne corrige pas rapidement la situation, la confiance dans la gamme Galaxy Z Fold pourrait être fragilisée, un risque important alors que la concurrence dans le marché des pliants s’intensifie.