Non, la RTX 4070 ne va remplacer la RTX 4080 12 Go, voici pourquoi

Nvidia a annulé la commercialisation de la RTX 4080 12 Go alors qu’elle était annoncée. Beaucoup estiment qu’elle pourrait se transformer en RTX 4070 dans un futur proche, mais plusieurs sources estiment que ce ne serait pas le cas.

Nvidia pourrait-il transformer la RTX 4080 12 Go en RTX 4070 ? Beaucoup le pensent à la suite de l’annulation de la sortie de la carte graphique, toutefois, la chaîne Youtube Moore’s Law Is Dead, souvent bien informée, indique que ce ne serait pas le cas. La RTX 4080 12 Go est bien annulée… pour l’instant.

Rappel des fait : Nvidia a annoncé trois nouvelles cartes graphiques il y a quelques semaines, la RTX 4090, mais aussi deux RTX 4080, une de 16 Go de RAM et une autres de 12 Go de RAM. Ces deux derniers modèles pouvaient prêter à confusion, les utilisateurs ne voyant pas vraiment l’intérêt de ces déclinaisons. Nvidia a finalement annulé la version 12 Go, une première.

La RTX 4080 12 Go ne devrait pas se transformer en RTX 4070

Moore’s Law Is Dead donne des précisions sur cette annulation : la RTX 4080 12 Go venait juste d’entrer en production lorsque Nvidia a pris la décision de la mettre de côté, donc rien de dramatique pour le constructeur américain. On pourrait croire que cette carte se serait transformée en RTX 4070 dans un futur plus ou moins proche, mais la chaîne affirme que ce ne sera pas le cas. Nvidia aurait mis de côté le SKU jusqu’à nouvel ordre. En effet, il ne serait pas aisé de vendre une carte graphique estampillée XX70, soit moyenne gamme « plus », à un prix avoisinant les 900 dollars.

Tout le laissait penser, pourtant. Les deux RTX 4080 ne partageaient pas le même puce : AD103 pour la version 16 Go et AD104 pour la version 12 Go. Cette dernière était donc moins puissante et sa fiche technique semblait plus adaptée à un modèle estampillé 70.

Si la RTX 4070 devrait bien embarquer une puce AD104, sa configuration devrait être bien différente, selon la chaîne Youtube. Elle disposerait de moins de cœur CUDA, donc moins puissante. Son architecture interne est également bien différente et devrait ne prendre que deux slots, contre trois pour la RTX 4080. Bref, Nvidia semble vouloir partir sur de nouvelles bases avec la RTX 4070. Ne reste maintenant qu'à attendre de voir ce que le constructeur nous réserve à l'avenir.