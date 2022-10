Google Messages propose enfin les réponses directes et les étoiles, l’étau se resserre sur Apple

Google a l'espoir d'imposer le protocole RCS à Apple. Pour ce faire, il adapte toujours un peu plus son application Messages à l'aire du temps. Les dix changements apportés aujourd'hui devraient aider le public à adopter cette technologie.

Le protocole RCS vise à remplacer les SMS. Le texto a eu son heure de gloire, mais à une époque où les messageries telles que WhatsApp, Telegram et autres iMessage se disputent les faveurs des utilisateurs, il est bien difficile pour ce standard de trouver sa place. Comme le soulignent les responsables de Google, “RCS ne peut vraiment fonctionner que si tout le monde l’utilise, ce qui signifie que tous les opérateurs et Apple doivent l’adopter”. Google a annoncé pas moins de dix changements sur son application Messages. Ces derniers pousseront-ils la marque à la pomme à enfin adopter le RCS ?

Si les changements de fonctionnalité sont nombreux, le plus visible est d’ordre cosmétique : l'icône de Messages a changé et adopte le nouveau design maison de Google, Material You. Les applications Téléphone et Contact doivent elles-aussi subir un ravalement de façade dans les prochaines semaines. Les changements les marquants sont ensuite d’ordre fonctionnel.

La mise à jour de Google Messages permet de mettre une étoile à un message

Comme sur WhatsApp et autres messageries propriétaires, Messages permet de répondre à un message en particulier dans le fil d’une conversation ou encore d’utiliser des émojis pour réagir à des messages en provenance d’un iPhone si vous êtes sur Android, et vice-versa. Si vous êtes l’heureux possesseur d’un Pixel 7, d’un Pixel 6, ou d’un Samsung Galaxy S22 ou Galaxy Fold 4, vous pourrez profiter de la transcription de Messages Vocaux. Très pratique lorsque vous êtes dans un lieu bruyant et qu’il vous est impossible d'écouter votre téléphone.

Vous pouvez marquer les messages importants d’une étoile pour les retrouver plus facilement. Les rappels font également leur apparition : ils seront programmables à la date et à l’heure qui vous conviennent. Messages prendra en compte le contexte et la teneur du message pour vous proposer d’enregistrer un événement dans Agenda ou bien vous suggérera de lancer une visioconférence à travers Meet. Petites améliorations ergonomiques : il est désormais possible de regarder les vidéos YouTube directement depuis l’application et les conversations lancées depuis Maps seront enregistrées dans un dossier professionnel distinct des messages personnels.

Pour profiter de toutes ces fonctionnalités, il faut tout d’abord activer le RCS sur votre appareil. Messages est d’ores et déjà disponible pour les appareils sous Android sur Google Play.