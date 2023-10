Galaxy S23 : One UI 6.0 avec Android 14 est disponible en France, comment télécharger la mise à jour ?

Samsung vient de déployer la version stable de la nouvelle mise à jour One UI 6.0 en France sur les Galaxy S23. Ceux-ci peuvent donc désormais profiter des dernières fonctionnalités introduites sur Android 14.

Plusieurs semaines après le début de la bêta de One UI 6.0, la nouvelle version de la surcouche maison de Samsung basée sur Android 14, le géant coréen vient enfin de déployer la version stable de la mise à jour sur quelques smartphones en France.

Notre Galaxy S23 Ultra vient à l’instant de recevoir la nouvelle version, donc elle devrait aussi être disponible pour les autres appareils de la série d’ici les prochaines heures. Samsung devrait vous prévenir avec une notification lorsque la mise à jour sera disponible, mais vous pourriez bien la trouver plus rapidement en vous rendant manuellement dans les options de votre smartphone.

Comment télécharger et installer One UI 6.0 sur son smartphone Samsung ?

Pour installer la mise à jour One UI 6.0 basée sur Android 14 sur votre smartphone Samsung éligible, veillez tout d’abord à ce que la batterie soit chargée à plus de 50 % pour éviter d'interrompre le processus de mise à jour. On vous conseille également d’installer cette mise à jour en étant connecté à votre Wi-Fi, car elle pourrait bien utiliser une grande partie de votre enveloppe data, puis suivez la procédure suivante :

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Descendez tout en bas et localisez Mise à jour logicielle, puis cliquez dessus

Appuyez sur Téléchargement et installation

Votre smartphone va alors rechercher la dernière mise à jour disponible. Il se peut que vous deviez encore patienter quelques heures après la publication de cet article pour la voir arriver chez vous.

Si One UI 6.0 est disponible, lancez le téléchargement, puis cliquez sur Installer

Votre smartphone va redémarrer automatiquement, et installer la nouvelle version

Notez que One UI 6.0 porte le numéro S918BXXU3BWJM. La mise à jour est assez lourde, avec un poids d’un peu plus de 3 Go, en raison de toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 14.

En plus des Galaxy S23, on s’attend à ce que la mise à jour arrive rapidement sur plusieurs autres téléphones comme les Galaxy S22, les S21, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5, le A54, le A53, le A52s, le A34 et quelques autres appareils, étant donné que ceux-ci sont pouvaient déjà installer la version bêta de One UI 6.0.

Quelles nouveautés pour One UI 6.0 ?

Comme chaque année, la nouvelle version de la surcouche maison de Samsung vient ajouter quelques fonctionnalités et améliorer des options existantes, tout en apportant quelques changements à l’interface utilisateur.

Parmi les ajouts les plus notables sur cette génération, on peut notamment citer l’arrivée des mises à jour rapides sur les smartphones Galaxy. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de continuer à utiliser leur smartphone pendant que celui-ci se met à jour, ce qui est utile pour ne pas avoir à redémarrer son appareil à chaque nouveau correctif de sécurité.

One UI 6.0 apporte également un panneau des réglages rapides et des notifications redessiné, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus. Samsung a également utilisé une nouvelle police de caractères et des étiquettes d'icônes plus simples partout sur son interface. On retrouve aussi de nouveaux widgets Météo et Appareil photo bien pratiques.

Notons aussi l’arrivée de nouveaux styles d’emojis sur le clavier Samsung, des ajustements dans l’application Appareil photo, une amélioration du multitâche dans l’application Galerie et des données plus précises dans l’application Météo. Samsung semble également permettre davantage de personnalisation pour l’écran de verrouillage, notamment pour l’affichage de l’horloge.

Samsung annonce également la prise en charge de nouvelles langues pour Bixby Text Call, une nouvelle fonction Auto Auto Blocker pour bloquer l'installation d'applications provenant de magasins d'applications non autorisés.