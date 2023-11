Oubliez ChatGPT, Elon Musk annonce le lancement de sa propre intelligence artificielle

La startup d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk, fondateur de Tesla et chef de la plateforme de réseaux sociaux X, s'apprête à lancer son premier modèle d'intelligence artificielle auprès d'un petit groupe de testeurs.

Musk était l'un des fondateurs d'OpenAI, la société derrière ChatGPT, lorsque l'organisation travaillait en tant qu'organisation à but non lucratif. Au fil des ans, cependant, OpenAI a commencé à s'orienter vers le profit et s'est associée à Microsoft, qui a injecté des milliards dans sa croissance. Le PDG de Tesla s'est finalement brouillé avec ses autres cofondateurs et a souvent critiqué OpenAI pour son changement de position.

L'homme le plus riche du monde a donc lancé xAI en juillet, réunissant une équipe d'ingénieurs et de scientifiques de premier plan qui ont précédemment travaillé pour DeepMind de Google, Microsoft, OpenAI et Tesla, dans le but de « comprendre la véritable nature de l'univers » grâce à l'IA. Ensemble, ils ont travaillé sur certaines des technologies les plus importantes qui alimentent les outils d'IA modernes tels que ChatGPT et Bard. La société serait enfin prête à rendre disponible son premier outil dès ce week-end.

Elon Musk et xAI vont lancer une nouvelle intelligence artificielle

Musk est l'un des nombreux grands noms de la technologie à appeler à la prudence quant aux risques potentiels que l'IA fait peser sur l'humanité, qui ont connu un regain d'intérêt à la suite du succès retentissant de ChatGPT et de la multitude d'entreprises qui se sont empressées de revendiquer du terrain dans ce secteur.

Cependant, cette défiance n’a pas empêché le milliardaire de travailler sur ses propres intelligences artificielles. Tesla, souvent associée à un constructeur automobile, se qualifie plutôt d’une entreprise de robotique. Les voitures reposent sur diverses IA pour la conduite, dont notamment Tesla Vision, qui leur permet de se déplacer de manière autonome, sans intervention humaine.

Les rapports suggèrent que Musk souhaite développer l'intelligence artificielle générale (AGI), une forme d'intelligence qui décrit le type de capacités générales d'apprentissage et d'action dont disposent les humains, mais on doute que la première version de l’intelligence artificielle de xAI, nommée Grok, soit capable d’une telle prouesse.

xAI se concentrait sur la création d'un système sécurisé animé par une profonde curiosité pour l'humanité, plutôt que de s'appuyer sur des directives morales préétablies, et il s’agit probablement de ce que présentera la société dès ce week-end. Elon Musk a annoncé qu’une première version sera déployée pour un petit groupe d’utilisateurs dès aujourd’hui. Le milliardaire a également annoncé que l'IA Grok devrait répondre à certaines requêtes avec un peu d'humour. Dès qu'il sera sorti de la phase bêta, le système Grok de xAI sera disponible pour tous les abonnés X Premium+.