La PS5 Slim dévoile ses courbes tout en finesse, Chrome chouchoute les utilisateurs d’iPhone, c’est le récap !

La PS5 Slim dévoile ses courbes tout en finesse, Chrome choie les utilisateurs d’iPhone, Windows 11 23H2 est disponible au téléchargement, c’est l’heure du récap de la veille !

On peut le dire, l’actualité Tech de ce 1er novembre est bien morose. Le secteur automobile est en berne, et cela se ressent aussi chez Tesla, le leader dans le domaine des EV. Elon Musk aurait perdu 39 milliards $ à cause de la chute de la demande. On découvre un cliché de la très attendue PS5 Slim aux côtés de sa grande sœur, et Microsoft déploie enfin Windows 11 23H2, qui embarque Copilot, votre futur assistant intelligent au quotidien.

La PS5 Slim se dévoile en images à côté de sa grande sœur

Un membre de Twitter nous fait le plaisir de partager une image de la future version slim de l’actuelle console de salon de Sony, officieusement nommée la PS5 Slim. Les photographies publiées sur le réseau social (puis effacée presque aussitôt) nous dévoilent un appareil, certes plus petit que le modèle sorti en 2020, mais pas beaucoup plus.

Google offre une fonctionnalité géniale aux utilisateurs d’iPhone, et oublie Android

La possibilité de déplacer la barre d’adresse dans la version mobile de Chrome est réclamée depuis fort longtemps par la communauté des utilisateurs. Alors que cette option a, un temps, été accessible sur Android, seuls les propriétaires d’iPhone en ont désormais la primeur, à travers la toute dernière mise à jour du navigateur le plus populaire au monde. Pourquoi priver Android de cette fonctionnalité fort utile ? Mystère et boule de gomme…

Windows 11 23H2 est enfin disponible pour le grand public, Copilot sur votre PC, c’est maintenant

Windows 11 23H2 arrive pour tout le monde, et parmi les nouvelles fonctionnalités les plus marquantes, on notera l’assistant Copilot, le rapport énergétique complet et Windows Lighting qui permet de gérer les éclairages RGB de vos accessoires sans devoir passer par un logiciel tiers.

