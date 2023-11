Ce site apprécié des pirates ne manque pas d’air, il demande à Google de l’aider contre ses concurrents

Un site de stream ripping, qui convertit des vidéos YouTube en MP3, est selon lui la cible de fausse requêtes d'atteinte aux droits d'auteur. Il demande à Google de l'aider à identifier les sociétés responsables.

Pour écouter de la musique sur son smartphone ou son baladeur MP3 (oui ça existe encore), il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez passer par un service de streaming audio comme Spotify, Deezer ou YouTube Music, télécharger légalement des titres, ou encore ripper vos CD, c'est-à-dire extraire les fichiers du disque. Il reste bien une dernière méthode, mais celle-ci n'est pas tout à fait légale : convertir des vidéos YouTube musicales en MP3, ce qu'on appelle le stream ripping. Si vous le faites sur des musiques libre de droits, aucun souci. Sinon, c'est assimilé à du piratage.

De nombreux sites Web profitent de ce flou juridique pour opérer. Et certains sont particulièrement prolifiques : en 2023, ce service de stream ripping a enregistré 1 milliard de visites. Moins connu avec “seulement” 40 millions de visites mensuelles, YTM3.ru n'hésite pas à faire parler de lui par le bais de sa maison-mère CreativeCode. L'été dernier, il portait plainte contre ses concurrents, les accusant de vouloir le couler à grands renforts de fausses requêtes DMCA. Pour rappel, il s'agit des demandes émanant d'ayant droits formulées auprès de Google. Le but est de faire supprimer des liens de téléchargements illégaux ou, comme ici, un site Web entier.

Un site de stream ripping appelle Google l'aide pour identifier des fausse requêtes d'atteinte aux droits d'auteur

Le problème que rencontre CreativeCode est simple : les demandes sont visibles publiquement, mais anonymisées. Elle ne peut donc pas accuser nommément ceux qu'elle considère comme des fraudeurs. Qu'à cela ne tienne. Culottée, l'entreprise demande à Google de fournir ces informations. Ainsi, elle pourrait savoir, entre autres, qui se cache vraiment derrière “End of YouTube Converter”, affirmant défendre les droits de la chanson de Rick Astley, “Never Gonna Give You Up”.

CreativeCode est bien sûr la cible de demandes en provenance d'ayants droit légitimes. La société ne se dégonfle pas pour autant en affirmant que “la fonctionnalité des sites web est neutre au niveau du contenu” et que ces derniers ont une bonne raison d'exister :” […] de nombreux éditeurs publient des vidéos libres de droits et invitent les utilisateurs à télécharger et à copier librement leurs œuvres […]”. On attend de voir si l'argument convaincra la justice.

Source : TorrentFreak