Avec cette nouvelle grosse mise à jour de Windows 11, Microsoft nous fait comprendre que Windows 12 n’est pas pour tout de suite

Pour quand est prévu Windows 12 ? Pas cette année, en tout cas. Microsoft vient en effet d’annoncer l’arrivée prochaine d’une grosse mise à jour pour Windows 11, la 25H2. Une MàJ majeure qui traduit une volonté de continuer à capitaliser sur ce qui existe.

Windows 11 n’est pas encore mort, loin de là. Microsoft a en effet annoncé l’arrivée d’une nouvelle grosse mise à jour pour la fin de l’année : la 25H2. Une update importante qui remet les compteurs à zéro en ce qui concerne le support des utilisateurs (24 mois) et traduit la volonté de continuer à miser sur l'OS existant.

C’est Jason Leznek qui a annoncé officiellement l’existence de cette MàJ. Elle arrivera au deuxième semestre 2025 et coïncidera ainsi avec la fin du support de Windows 10. Les Insiders peuvent d’ores et déjà mettre leur pattes dessus afin de voir ce qui les attend.

Windows 11 va accueillir une nouvelle grosse mise à jour

Pas de changement majeur dans cette MàJ, cependant. Windows 11 semble avoir atteint la maturité. La 25H2 sera vraisemblablement une version très similaire à la précédente, mais avec un paquet de correctifs et, sans nul doute, quelques petits ajustements au niveau de l’ergonomie, mais rien de plus.

Plus encore, l’installation de la 25H2 sera rapide, aussi rapide qu’un redémarrage classique. Pas d’OS swap comme on avait eu en passant de la 23H2 à la 24H2, donc une conversion totale, mais des fichiers d’activation à installer. Pour les utilisateurs les moins attentifs, on pourrait même présumer que ce sera invisible. Le fait est que cette 25H2 partage la même plateforme de mise à jour que la 24H2.

Il faudra donc attendre au minimum un an de plus avant d’avoir Windows 12. Il faut dire que Windows 11, bien que disponible depuis maintenant quatre ans, peine toujours à séduire les consommateurs, que ce soit à cause du matériel (les fameuses puces TPM 2.0) ou tout simplement d’une non envie. De fait, Windows 11 équipe 43% des utilisateurs, contre 53% pour Windows 10 (Statcounter). Les courbes devraient se croiser dans le courant de l’année, mais il semble encore trop tôt pour passer à l’étape suivante.

