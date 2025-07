Voici l’Oppo A5, un smartphone qui veut allier endurance et petit prix

Oppo commercialise en France un nouveau smartphone abordable. Vendu moins de 160 euros, même dans sa meilleure configuration, ce téléphone n’a qu’une ambition : accompagner les utilisateurs dans leur vie quotidienne. Résistant aux chutes et à l’eau, bénéficiant d’une batterie généreuse, l’A5 est très endurant. Voici tous les détails à connaitre.

En mai 2025, nous vous présentions l’A5 Pro d’Oppo, un smartphone très endurant grâce à sa double certification IP69 et MIL-STD-810H. Ce ne sont évidemment pas ses seuls atouts, puisque le smartphone profite d’une fiche technique relativement complète pour un prix qui ne dépasse pas les 250 euros. Un mois et demi plus tard, la marque chinoise décline cette proposition dans un smartphone encore moins cher : l’A5.

Si vous êtes au fait des sorties de smartphone en Chine, ce téléphone ne devrait pas vous être inconnu. En effet, l’A5 est sorti dans l’Empire du milieu le 15 mai 2025, en même temps que la version Pro. En France, la marque a préféré séparer le lancement de chaque téléphone. Ainsi, l’A5 est disponible à partir d’aujourd’hui. Et, contrairement à la Chine, celui-ci ne se décline pas en version 5 ou 4G. Seule la dernière est proposée.

L'Oppo A5 semble particulièrement endurant pour son prix

Dans cet A5, vous retrouvez une fiche technique assez complète. Un grand écran protégé par du verre Gorilla Glass 7i. Un processeur Qualcomm compatible 4G plutôt économe en énergie. Un port microSD pour étendre les 128 Go de stockage interne. Une énorme batterie de 6000 mAh compatible charge rapide 45 watts. Un capteur photo Omnivision de 50 mégapixels. Et la promesse de 4 ans de mise à jour. Voici les éléments principaux de la fiche technique :

Ecran LCD 720p 90 Hz de 6,67 pouces, protection Gorilla Glass 7i

Processeur Snapdragon 6s Gen 1 de Qualcomm , compatible 4G

, compatible 4G 4 ou 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage extensible par microSDXC

Batterie 6000 mAh compatible charge rapide 45 watts

compatible charge rapide 45 watts Capteur photo 50 mégapixels

Capteur selfie 5 mégapixels

Compatible WiFi 5 et Bluetooth 5.0

Port jack 3,5 mm

Android 15 (avec ColorOS 15) avec 3 ans de mise à jour de l’OS et 6 ans de patch

(avec ColorOS 15) avec 3 ans de mise à jour de l’OS et 6 ans de patch Certification IP65 et SGS Gold Label

L’ensemble de ces éléments sont rangés dans une coque en polycarbonate étanche (IP65) et résistante aux chocs. Le smartphone pèse 193 grammes et mesure 8 mm d’épaisseur. L’Oppo A5 se décline en deux coloris : blanc et noir. Il est vendu aujourd’hui sur le site d’Oppo, mais sera rapidement proposé chez diverses enseignes françaises. Le prix du téléphone est de 150 euros en version 4 Go de RAM et 160 euros en version 6 Go de RAM.

Attention : si ce téléphone vous intéresse, méfiez-vous lors de son achat. En effet, ce n’est pas la première fois qu’Oppo sort un « A5 ». Il en existe déjà plusieurs variantes, aussi bien en France qu’en Chine. C’est bien l’A5 de 2025 qu’il vous faut viser, avec le flash circulaire bien visible en bas du module photo.