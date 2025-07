Le Magic V5 de Honor est un très sérieux concurrent du Galaxy Z Fold 7, c’est confirmé (prise en main)

Le Magic V5 arrivera en Europe, c’est officiel. Son lancement est prévu au second semestre 2025. Grand concurrent du prochain Galaxy Z Fold 7 de Samsung, ce smartphone pliant attire l’attention grâce à sa finesse et sa légèreté. Mais n’est-il qu’une prouesse ergonomique ? Sa proposition est-elle tout aussi ambitieuse ? Nous avons essayé le produit pour en répondre à cette question.

Honor a lancé le Magic V5 en Chine. L’officialisation a eu lieu plus tôt dans la semaine, après plusieurs semaines d’une campagne de teasing sur les réseaux sociaux. Un teasing pour attirer l’attention sur son design. Et surtout la finesse de son design. En effet, ce remplaçant du Magic V3 ne mesure que 4,1 mm d’épaisseur quand il est ouvert et 8,8 mm quand il est fermé. Et ce n’est pas tout : il est aussi extrêmement léger : il ne pèse que 217 grammes sur la balance. De fait, le Magic V5 est, à date, le smartphone pliant le plus fin au monde.

Le Magic V5 arrivera naturellement en France. L’information a été confirmée aujourd’hui par la filiale locale qui nous a invités à essayer le produit en avant-première, bien avant la sortie commerciale occidentale. Le but : rendre plus concrète la notion de « smartphone pliant de 4,1 mm d’épaisseur » et mettre en perspective cette information avec la fiche technique qui reste très complète et très légèrement différente (écran interne un peu plus grand, équipement photo renouvelé, batterie plus généreuse, nouveau processeur). En voici les principaux détails :

Écran interne LTPO AMOLED 120 Hz de 7,95 pouces

120 Hz de 7,95 pouces Écran externe LTPO AMOED 120 Hz de 6,43 pouces

Processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm

de Qualcomm Batterie (deux cellules) silicium carbone de 5820 mAh

Charge rapide 66 watts en filaire et 50 watts sans fil

en filaire et 50 watts sans fil Capteur photo principal 50 MP , ouverture à f/1.6, stabilisation optique

, ouverture à f/1.6, stabilisation optique Capteur téléobjectif 64 MP, ouverture à f/2.5, stabilisation optique, zoom optique 3x

Capteur panorama 50 MP, ouverture à f/2.0, stabilisation optique

Compatibilité Dolby Vision

Certification IP58 et IP59

7 ans de mise à jour OS et sécurité

Tout ça (et un peu plus encore) tient dans un châssis de 4,1 mm d’épaisseur. Ou presque : c’est notre première remarque : avec une telle finesse, le module photo est très protubérant. Il est presque aussi épais que le téléphone quand il est déplié. Ce module est centré dans le dos. Il est circulaire, mais son contour est davantage un polygone avec de petites striures qui rappellent l’horlogerie. La finition du dos et des tranches du téléphone est mate pour éviter les traces de doigt. C’est très sympa.

Le Magic V5 est ahurissant de légèreté et de finesse

Une fois en main, il y a l’effet « wahou » : le téléphone est léger et il n’est pas plus épais qu’un flagship standard quand il est fermé. Il y a comme une impression de fragilité : on a presque peur de l’abimer tant il est fin. Nous nous souvenons encore du « bendgate » de l’iPhone 6 Plus. Honor nous assure qu’il n’en est rien : la charnière, en fibre de carbone, a encore été renforcée pour soutenir un poids de plusieurs kilos. Impossible donc de le casser en deux, sauf en faisant vraiment exprès. Toujours de pas de cran dans la charnière pour maintenir le téléphone semi-ouvert. Mais il supporte tout de même plusieurs positions. Une fois la surprise passée, nous retrouvons vite nos marques.

Côté logiciel, rien de bien surprenant. Nous retrouvons Magic OS 9, toujours basé sur Android 15. Gemini est installé par défaut et inclut au lancement le partage d’écran et la reconnaissance vidéo de Gemini Live. Toutes les fonctions IA croisées dans les smartphones Honor récents sont présentes : le super zoom, la détection des deepfakes, la suppression des reflets, etc. Magic Portal et Magic Ring sont aussi de retour, ainsi qu’un mode bureau comparable à Samsung DeX. Honor continue aussi d’améliorer l’utilisation simultanée des deux écrans avec un outil pour améliorer les photos des enfants en attirant leur attention.

Le Magic V5 veut être meilleur en photo que le Magic V3

Transition idéale pour parler de la photo. Il y a trois capteurs dans le module principal, auxquels s’ajoutent les deux capteurs selfies hérités du Magic V3. Il y a deux différences entre le Magic V5 et le Magic V3. D’abord le téléobjectif : le capteur est plus large et sa définition est plus élevée, l’ouverture de l’objectif est plus grande, mais la profondeur du zoom est en léger recul. Ensuite l’ultra grand angle, inspiré de celui du Magic7 Pro : la définition du capteur est plus élevée, l’angle de vision est plus large et l’objectif ouvre plus grand. Pour le reste, aucun changement notable. Nos premiers tests montrent une très bonne qualité d’image, avec une colorimétrie soignée, une bonne gestion de la lumière, une mise au point rapide et une netteté élevée. Des tests plus complets confirmeront, ou non, si le Magic V5 est à la hauteur de l’ambition.

Voici donc nos premières impressions sur le Magic V5, un très sérieux concurrent pour le Galaxy Z Fold 7 dont l’officialisation est attendue la semaine prochaine. Nous n’avons pas de détail officiel sur la date de lancement, mais il semble évident qu’il arrivera dans les prochains mois. Notez que nous ne profiterons pas en France de tous les coloris proposés en Chine ni de toutes les configurations. Il n’y aura qu’une version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ainsi que trois couleurs : le blanc, le noir et le doré. Vous pouvez voir les deux dernières dans nos photos ci-contre. Enfin, le prix n’est pas encore annoncé, mais il devrait se situer autour des 2000 euros. Pour rappel, les Magic V2 et V3 ont été lancés à 1999,90 euros. Ça aussi, il faut le mettre en perspective.