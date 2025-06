Votre PS5 pourrait cesser de fonctionner dans un ou deux ans, voici pourquoi

De plus en plus de propriétaires de PlayStation 5 sont touchés par un problème qui menace leur console à terme. Elle pourrait carrément ne plus fonctionner. Voici de quoi il s'agit.

Ceux qui ont possédé (ou possèdent encore) la première version de la Xbox 360 le savent. Statistiquement, ils avaient une chance sur deux de constater l'apparition du Red Ring of Death (rond rouge de la mort) à l'allumage de la console. Un problème technique d'envergure prenant la forme de 3 LED rouges autour du logo Xbox et qui signifiait la mort de l'appareil. Environ 52 % des utilisateurs ont été touchés à l'époque, ce qui a coûté 1 milliard de dollars à Microsoft entre les réparations et le transport.

La PlayStation 5 sortie en 2020 n'a pas ce genre de voyant faisant aujourd'hui partie de la culture populaire. À la place, elle cache un procédé de fabrication qui peut endommager votre console de manière insidieuse au fil du temps, sans que vous vous en rendiez compte avant qu'il ne soit trop tard. Et d'après les derniers témoignages de joueurs, les dysfonctionnements qui y sont liés sont de plus en plus nombreux.

De nombreuses PS5 risquent de rendre l'âme dans peu de temps

Souvenez-vous : il y a 5 ans, on découvrait que Sony avait mis du métal liquide dans la PlayStation 5 pour la refroidir. Une astuce plus efficace que la classique pâte thermique, mais pas sans défaut. En 2023, des réparateurs commencent à prévenir les joueurs qu'il vaut mieux mettre la PS5 à l'horizontale. Lorsqu'elle est posée à la verticale, le métal liquide peut parfois s'échapper de son emplacement et causer des dégâts souvent irréversibles à la console.

Un phénomène jugé marginal à l'époque, mais qui semble regagner beaucoup de terrain ces derniers temps. Dans une vidéo du youtubeur Moore Law Is Dead a retrouver ci-dessous, le fondateur du studio Alderon Games, Matthew Cassells, explique ce qu'il a constaté. Il y a quelques temps, des joueurs racontent que depuis la mise à jour de son MMO Path of Titans, leur PS5 s'éteint sans raison. Voyant que les manipulations d'usage n'arrangent rien (nettoyer le ventilateur de la PS5 par exemple), l'homme décide d'enquêter plus avant.

Il épingle alors la discussion sur ce problème dans le serveur Discord du studio afin qu'il gagne en visibilité. D'autres joueurs s'ajoutent à la liste des impactés. Matthew Cassells créé finalement un sujet plus général, demandant aux personnes s'ils rencontrent des soucis de PS5 qui s'éteignent inopinément peu importe le jeu, et c'est l'avalanche. Beaucoup d'internautes viennent dire qu'ils vivent cette situation. Après analyse, tout porte à croire que la cause du problème est la fameuse fuite du métal liquide contenue dans la PlayStation 5 et que cela devrait s'aggraver d'ici 2 ans.

Que faire si vous êtes concernés par ce dysfonctionnement ?

Précisons que si l'on pense avoir identifié sa source, comprendre précisément ce qui déclenche l'arrêt de l'appareil est extrêmement difficile. En tant que joueur, vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit cela dit. Le plus simple reste donc de contacter le service après-vente de Sony pour voir ce qu'il est possible de faire. Étant donné que cela touche les PS5 de 2020, la garantie n'est plus applicable, à moins que vous ayez payé pour une extension encore valide. Dans le cas contraire, préparez-vous à devoir négocier sec pour éviter les frais.

Les détenteurs d'une PS5 Slim ou d'une PS5 Pro sont en théorie plus tranquilles. Sony a en effet corrigé le tir avec ces 2 consoles en ajoutant des petites bordures autour du processeur où se trouve le métal liquide pour limiter les fuites. Il est encore trop tôt pour affirmer que cela suffira à éviter les déboires de leur grande sœur cela dit. En attendant, si vous le pouvez, mettez votre PlayStation 5 à l'horizontale. Mieux vaut prévenir que guérir.