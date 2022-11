La PS5 dépasse les 25 millions de ventes, mais les jeux se vendent moins bien

Sony vient de révéler ses résultats financiers pour son second trimestre fiscal et les ventes de la PS5 sont en demi-teinte. Si la console a atteint le cap symbolique des 25 millions d’unités écoulées, le constructeur japonais peine encore à remplir ses objectifs. En effet, les ventes de jeu et d’abonnement au PlayStation sont tous deux en baisse par rapport à l’année dernière.

La PS5 monte, monte… mais pas autant que ce qu’avait prévu Sony. Après avoir dépassé les 20 millions de vente en juin dernier, la console de Sony a désormais atteint un nouveau cap symbolique : celui des 25 millions d’unités écoulées. Ce dernier a été dépassé lors du second trimestre fiscal de la firme japonaise, au cours duquel celle-ci a expédié un total de 3,3 millions de PS5.

Si l’on est donc loin de la catastrophe pour Sony, on ne peut pas non plus vraiment dire que les compteurs explosent. En effet, le constructeur a vendu à peine plus d’exemplaires qu’au trimestre dernier, qui avait alors vu 2,4 millions de consoles écoulées. Mais surtout, ce sont sur les autres aspects de son activité que le bât blesse, notamment sur les ventes de jeux et abonnements au PlayStation Plus.

Les jeux PS5 n’ont pas la cote, un coup de boost attendu à la fin de l’année

En effet, Sony enregistre un total de 62,5 millions de jeux vendus pour sa console. Parmi ces derniers, 6,7 millions sont des jeux first party et 63 % ont été acheté en version dématérialisée. C’est moins que l’année précédente à la même période. Même constat, par ailleurs, du côté des abonnés au PlayStation Plus, au nombre de 45,4 millions ce trimestre-ci. Visiblement, la nouvelle formule n’a pas autant convaincu les foules que l’espérait Sony.

Enfin, on note également une baisse du nombre d’utilisateurs actifs, comptabilisés à 102 millions. Il s’agit donc d’un nouveau trimestre décevant pour le constructeur japonais, peu inquiétant certes face à des résultats similaires chez Xbox, mais toujours en deçà de ses objectifs. Néanmoins, la fin d’année devrait être l’occasion de booster un peu ces chiffres, avec les sorties de God of War : Ragnarök et de Call of Duty Modern Warfare 2 qui devraient renflouer les caisses à Noël.