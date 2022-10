La PS5 Pro se confirme, des jeux sont déjà en préparation chez les studios

Sony et Microsoft préparent sans surprise de nouvelles versions de leurs consoles de salon, et certains studios auraient déjà pu mettre la main sur les kits de développement de cette nouvelle génération qui pourrait arriver dès 2024.

Les consoles ont traditionnellement bénéficié d'un matériel fixe pendant tout leur cycle de vie., mais les mises à niveau Mid-Gen sont devenues une réalité avec la PlayStation 4 Pro et la Xbox One X. Celles-ci ont notamment apporté la prise en charge de la 4K aux joueurs de consoles, et il semblerait que Sony et Microsoft comptent encore une fois sortir de nouveaux appareils plus puissants d’ici seulement quelques années.

La nouvelle vient de Tez2, un insider réputé de Rockstar, qui affirme sur les forums de GTA que « la plupart des studios AAA devraient avoir reçu les kits de développement des mises à jour de mid-gen ou devraient les recevoir au début de la nouvelle année ». L'insider a confirmé ses affirmations lorsqu'on lui a demandé s'il en était sûr ou si c'était juste une prédiction.

De nouvelles PS5 et Xbox encore plus puissantes arrivent bientôt

Lorsque la PlayStation 4 a eu presque trois ans, elle a fait l’objet d’un rafraichissement avec la PlayStation 4 Pro, et la Xbox One a été suivie de la Xbox One X après quatre ans. La PlayStation 5 aura trois ans en 2023, il fallait donc s’attendre à ce que de nouvelles versions arrivent au cours des prochaines années.

Les développeurs ont tendance à obtenir des kits de développement du matériel à venir bien avant leurs sorties officielles, il ne serait donc pas surprenant que les prochains modèles de PS5 et de Xbox aient déjà été envoyés aux différents studios. Nintendo prévoit lui aussi une Switch Pro, et des kits de développement 4K seraient également déjà dans la nature.

On imagine que les prochaines consoles seront plus puissantes que les PS5 et Xbox Series X, mais on ne sait pour l’instant pas vraiment les deux géants du jeux vidéo prévoient de les faire arriver sur le marché. Une sortie en 2024 est assez probable, puisque cela collerait au calendrier de la génération précédente.

D’ici là, on sait que Sony préparerait un modèle PS5 Slim en 2023, qui aurait la particularité d’utiliser un lecteur de disques détachable. Ce dernier ne devrait pas être plus puissant que la génération actuelle, mais comme son nom l’indique, il pourrait être encore plus compact.

Source: GTA Forums