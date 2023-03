La PS3 reçoit une nouvelle mise à jour mystère sortie de nulle part

Si, pour une raison qui vous appartient, il vous arrive encore régulièrement d’allumer votre PS5, vous aurez sûrement une petite surprise qui vous attend aujourd’hui. En effet, Sony a déployé une nouvelle mise à jour pour sa console sortie en 2006. Pour autant, le constructeur n’a pas daigné donner beaucoup de détails quant à cette dernière.

Il est désormais de notoriété commune que Sony, à l’instar des autres piliers de l’industrie vidéoludique, n’est pas un grand défenseur de la préservation du jeu vidéo. Aussi, lorsque l’on apprend que le constructeur vient de déployer une nouvelle mise à jour pour sa PS3, sa console sortie il y a tout de même déjà 16 ans (désolé pour le coup de vieux), il y a de quoi se montrer un peu dubitatif.

D’autant que la firme japonaise ne daigne pas vraiment donner d'explications quant à cette dernière. Il faudra donc se contenter que la description pour le moins cryptique publiée sur son site officiel qui explique que « cette mise à jour du logiciel améliore les performances du système ». On n’en saura certainement pas plus dans les jours à venir, du moins de la part de Sony.

16 plus tard, la PS3 reçoit toujours des mises à jour

Pour rappel, le support de la PS3 a officiellement pris en 2017, lorsque Sony a annoncé sa volonté de se concentrer sur la PS4, sortie 4 ans plus tôt et largement plus populaire que sa grande sœur. Cela n’a pas empêché le constructeur de continuer à mettre à jour la console, la dernière version en date étant de mai 2022 et venant apporter plus d’options de sécurité.

Mais, bien entendu, le rythme a drastiquement diminué avec le temps et il paraît inévitable que Sony abandonne définitivement la PS3 à son sort. Ce qui ne signifie pas que vous ne pourrez plus profiter de sa ludothèque. Ces dernières années en effet, l’offre d’émulation s’est considérablement développée, sur PC bien entendu avec des solutions très convaincantes, mais aussi, à terme peut-être, sur PS5.

