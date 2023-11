Cette voiture volante qui peut être rangée dans votre garage réussit son premier vol

Un an après avoir été déclarée apte au vol par la FAA, et 14 ans après avoir été annoncé, la voiture volante Samson Sky Switchblade a officiellement pris son envol pour la première fois.

Samson Sky, fabricant du Switchblade à deux places, qu'il qualifie de “voiture de sport volante”, a annoncé qu'un prototype de ce véhicule volant avait effectué son premier vol. Le premier vol s'est déroulé sous un ciel nuageux, mais avec des vents calmes.

L'équipe de Samson Sky, positionnée le long de la piste, a regardé avec impatience le Switchblade décoller en douceur et voler jusqu'à une altitude de 152 mètres. S'élevant au-dessus de la piste et des collines environnantes, le Switchblade est resté en l'air pendant près de six minutes, puis a légèrement touché le sol, achevant ainsi son vol inaugural.

Cette voiture volante peut tenir dans votre garage

Le Switchblade est un véhicule à trois roues, homologué pour la circulation routière, qui peut être garé dans votre garage. En effet, puisque ses ailes sont rétractables, il suffit d’appuyer sur un bouton pour lui permettre de rentrer dans votre garage.

Pour l’utiliser, les propriétaires devront se rendre à l'aéroport le plus proche, où les ailes et la queue se déploieront en moins de trois minutes. Une fois en mode vol, il se transforme en avion capable d'atteindre environ 322 km/h et une altitude d'environ 4 000 mètres.

La voiture biplace tant attendue a déjà reçu 2 300 réservations provenant de 57 pays et des 50 États américains. À l’heure actuelle, nous ne savons pas vraiment quand sera commercialisé ce véhicule, mais nous avons déjà une idée de son tarif : environ 150 000 euros pour une version capable d’opérer par temps clair, et une autre à près de 200 000 euros qui peut voler dans différentes conditions météorologiques, y compris dans les nuages et avec une visibilité nulle. Samson Sky devra pour l’instant relever les défis d'une production à grande échelle et s'assurer que le véhicule répond à toutes les normes de sécurité et de fiabilité.

La société a diffusé une vidéo montrant l'avion homologué s'élevant pour la première fois au-dessus de la piste à l'aéroport international du comté de Grant (KMWH) à Lake Moses, dans l'État de Washington, qui n'est pas étranger aux vols d'essai. Boeing et d'autres grands constructeurs aéronautiques l'utilisent souvent pour effectuer leurs propres tests.