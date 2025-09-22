Un ransomware a semé le chaos dans plusieurs aéroports européens

Bruxelles, Berlin ou encore Heathrow : plusieurs aéroports européens ont été perturbés ce week-end par un rançongiciel. Il visait le système d’enregistrement et d’embarquement de Collins Aerospace et a entraîné l'annulation de centaines de vols.

La technologie, c’est bien quand ça marche. Quand ce n’est pas le cas, cela peut parfois provoquer le chaos. Imaginez : vous êtes là, avec vos bagages, heureux de partir enfin, ou bien de rentrer retrouver le confort de votre foyer. Et là, on vous annonce que votre vol va être retardé, ou pire, qu’il est annulé.

C’est ce qui est arrivé à de nombreux passagers ce week-end : des centaines de vols ont été annulés en Europe. Cette situation n’était pas due à un temps défavorable, mais à une « perturbation liée à un incident cyber » qui a affecté les vols au départ de Bruxelles, Berlin et Heathrow, avec des répercussions sur les aéroports de Dublin et Cork. L’agence européenne de cybersécurité ENISA a confirmé qu’il s’agissait d’une attaque par ransomware, et a indiqué que l’incident faisait l’objet d’une enquête.

Des aéroports européens ont été perturbés par une attaque par ransomware

Les ransomwares ne ciblent pas uniquement les particuliers. En effet, la cyberattaque de vendredi dernier visait l’entreprise Collins Aerospace, qui propose aux aéroports un système baptisé Muse. Ce produit permet à plusieurs compagnies aériennes de partager les comptoirs d’enregistrement et les portes d’embarquement. Résultat de cette cyberattaque ? Les services électroniques de check-in et de dépôt des bagages étaient inopérants. Bien qu’elles ralentissent le processus, les opérations d’enregistrement manuel demeuraient toutefois possibles. Selon le Monde Informatique, Collins Aerospace avait déjà été touché par une attaque par ransomware en 2023.

C’est l’aéroport de Bruxelles qui a été le plus impacté : il a dû annuler 75 vols ce week-end (sur 491) pour éviter les suppressions tardives et les files d’attente interminables. Ce lundi, la situation ne semblait pas être réglée : l’aéroport aurait demandé en amont l’annulation de près de 140 vols sur 276, puis d’autres le jour même. En effet, Collins Aerospace n'avait pas apporté la version sécurisée et actualisée du logiciel. Mais l’éditeur a assuré travailler sur les mises à jour nécessaires.

Cette attaque, si elle ne semble pas généralisée, n’est pas non plus isolée : d’après un rapport de Thalès, les cyberattaques dans le secteur aéronautique ont bondi de 600 % l’an dernier et la France ne fait pas exception. D’autres industries sont également touchées, comme l’automobile ou la distribution.