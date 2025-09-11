Les ransomwares se multiplient à cause de l’IA et ça ne va pas aller en s’arrangeant

Selon une récente étude du MIT Sloan et de Safe Security, pas moins de 80% des ransomwares actuellement en circulation ont été conçus grâce à l'intelligence artificielle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela ne l'est pas moins dangereux. Pire encore, le nombre d'attaques risque de fortement augmenter d'ici les prochaines années.

Les ransomwares sont sans conteste la menace numérique la plus effrayante des dernières années. Capables de verrouiller des données sensibles derrière un mot de passe indéchiffrable, ces derniers ont plusieurs fois mis à genoux des infrastructures capitales pour la survie d'un pays : centrale électrique, hôpitaux, oléoducs… Quant aux particuliers, on ne compte plus le nombre de victimes qui ont eu des sueurs froides en voyant le montant de la rançon qui leur était exigée en échange de leurs données.

De fait, ce n'est pas une très bonne nouvelle que nous annoncent une récente étude menée conjointement par des experts du MIT Sloan et de Safe Security. Ces derniers se sont en effet intéressés à la part des ransomwares fabriqués par IA sur pas moins de 2800 attaques récentes. Le constat est sans appel : 80% d'entre elles ont été menées par un ransomware propulsé par l'intelligence artificielle. Un chiffre qui ne va faire qu'augmenter au cours des prochaines années, souligne l'étude.

Sur le même sujet – Les ransomwares s’attaquent à vos sauvegardes, voici comment les rendre invulnérables

L'IA est du pain pour les pirates friands de ransomware

Les auteurs de l'étude prévoit déjà une nette augmentation dès 2025, qui devrait elle-même suivre la tendance des dernières années. Par ailleurs, comme le précisent les experts, il en va de même pour les attaques de phishing. Or, dans les deux cas, on pourrait penser que l'IA réduit l'efficacité de ces attaques, puisque seuls des pirates un brin fainéant devrait y avoir recours. Pourtant, c'est loin d'être le cas.

Au contraire : toujours selon l'étude, l'IA aide à rendre les mails de phishing plus convaincants, tandis qu'elle exploite bien plus efficacement les failles utilisées par les ransomwares. Voilà qui explique donc le succès fulgurant de la technologie auprès des pirates malintentionnés. Seul espoir en vue : depuis quelque temps, les victimes de ransomwares refusent de plus en plus de payer les rançons. Espérons que ça en décourage plus d'un.