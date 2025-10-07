Les ransomwares font plier bien plus d’entreprises qu’on ne le pensait, ce rapport est alarmant

Une nouvelle étude révèle que la majorité des entreprises touchées par un ransomware préfèrent payer pour tenter de sauver leurs données. Pourtant, cette décision ne garantit rien et conduit souvent à de nouvelles pertes. Dans un monde où l’intelligence artificielle rend ces attaques encore plus efficaces, les pirates n’ont jamais eu autant de pouvoir.

Les ransomwares sont aujourd’hui la menace numérique la plus redoutée. Ces logiciels bloquent l’accès à des fichiers essentiels et exigent une rançon pour les débloquer. L’intelligence artificielle accentue le danger en aidant les pirates à concevoir des attaques plus rapides, plus ciblées et presque indétectables. Résultat, le nombre d’incidents explose et de nombreuses entreprises, incapables de fonctionner sans leurs données, finissent par céder à la pression.

Le dernier Hiscox Cyber Readiness Report 2025 confirme cette tendance inquiétante. Sur près de 6 000 entreprises interrogées à travers le monde, 59 % affirment avoir subi une attaque informatique au cours de l’année écoulée. Parmi elles, plus d’un quart ont été victimes d’un ransomware, preuve que ce type d’attaque continue de dominer la scène cybercriminelle.

80 % des victimes de ransomware paient la rançon, mais seules 60 % récupèrent leurs données

Selon l’étude, 27 % des entreprises ont été touchées par un ransomware. Parmi elles, 80 % ont payé pour récupérer leurs informations. Cependant, seules 60 % ont effectivement réussi à restaurer tout ou partie de leurs fichiers. Dans près d’un tiers des cas, les pirates ont exigé un second paiement après la première transaction, maintenant leurs cibles dans un cycle d’extorsion sans fin. Ce constat prouve que céder à la demande n’assure jamais un retour à la normale.

Les pirates s’en prennent désormais à des structures critiques, comme les aéroports, où un ransomware a récemment paralysé plusieurs hubs européens et entraîné l’annulation de centaines de vols. Ils ciblent aussi des données à forte valeur stratégique, telles que les contrats, les courriels de dirigeants ou les informations financières. Ces éléments se monnayent facilement et peuvent rapporter des millions de dollars.

Plus de la moitié des entreprises interrogées signalent aussi des attaques liées à des failles dans l’intelligence artificielle, souvent via des deepfakes ou des applications compromises. Pour se défendre, beaucoup d’entreprises augmentent leurs budgets de cybersécurité et adoptent des outils de protection renforcés, mais la multiplication des attaques montre que même les meilleures défenses restent vulnérables.