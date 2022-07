La Galaxy Watch 5 Pro offrirait 3 jours d’autonomie, un record sous Wear OS

La Galaxy Watch 5 Pro arrive d’ici seulement quelques jours, et on sait déjà que la montre de Samsung va offrir une autonomie encore jamais vue sous Wear OS, puisqu’elle pourra durer jusqu’à trois jours sur une seule charge.

Le 10 août prochain, Samsung lèvera officiellement le voile sur deux nouveaux smartphones pliables, mais surtout sur deux modèles de montres connectées, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Celles-ci n’ont presque plus aucun secret, puisque nous avions pu découvrir leur design il y a maintenant quelques jours, et nous en savons désormais plus sur l’autonomie du modèle le plus onéreux.

Sur Twitter, le leaker Ice Universe a partagé une excellente nouvelle concernant l’énorme batterie de 572 mAh de la Galaxy Watch 5 Pro, qui est 60 % plus grosse que les accumulateurs des modèles actuels. Selon ses informations, la nouvelle montre connectée qui remplacera la Galaxy Watch 4 Classic offrira une autonomie encore jamais vue sous Wear OS.

La Galaxy Watch 5 Pro s’annonce plus endurante que la concurrence

De nombreux modèles de smartwatchs de Samsung et Fossil, entre autres marques, atteignent difficilement une journée complète sur une seule charge avec Wear OS. La TicWatch Pro 3 de Mobvoi et la Suunto 7 font exception à la règle en offrant une autonomie de deux jours sans charge. Désormais, nous savons que la Galaxy Watch 5 Pro devrait faire un peu mieux.

Ice Universe annonce que la Galaxy Watch 5 Pro offrirait une autonomie de 3 jours, soit beaucoup plus que ses concurrentes. L’appareil se montrera même plus autonome que l’Apple Watch, même s’il est loin d’atteindre l’autonomie de 14 jours proposée par plusieurs montres connectées qui n’utilisent pas Wear OS. On s’attend à ce que la Galaxy Watch 5 Pro arrive avec Wear OS 3.5 et One UI Watch 4.5, qui ont probablement reçu de nombreuses optimisations visant à rendre les montres plus endurantes.

La Galaxy Watch 5 Pro ne devrait pas être l’unique montre connectée de 2022 à proposer une autonomie aussi impressionnante. Qualcomm a récemment levé le voile sur un nouveau SoC révolutionnaire Snapdragon W5+ Gen 1, qui promet d’augmenter significativement l’autonomie des montres qui l’utiliseront. Il arrivera d’ailleurs sur la prochaine Oppo Watch 3, que l’on attend dès le mois d’août.