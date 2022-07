Galaxy Watch 5 et 5 Pro : le design des montres de Samsung se dévoile avant l’annonce

Alors que Samsung n’a toujours pas officiellement levé le voile sur ses prochaines montres connectées Galaxy Watch, on sait déjà presque tout sur la cinquième génération dont le design vient de fuiter.

Comme à son habitude, le célèbre leaker Evan Blass vient de dévoiler à quoi vont ressembler les prochaines Galaxy Watch 5 et 5 Pro, les deux montres connectées de nouvelle génération qui seront présentées par Samsung le 10 août prochain. Pour rappel, nous aurons bien droit à un modèle Pro cette année, Samsung ayant abandonné sa gamme « Classic ».

Tout d’abord, la Galaxy Watch 5, qui porte le nom de code Heart, succèdera directement à la Galaxy Watch 4 de l’année précédente. Deux versions seront disponibles : LTE ou Bluetooth, et celles-ci seront disponibles en deux tailles et au moins trois coloris : Bleu, Blanc et Noir. On sait que la montre va fonctionner sous One UI Watch 4.5 basé sur Wear OS 3.5, comme nous avions pu le voir dans un rapport précédent.

La Galaxy Watch 5 Pro change de design

Alors que le modèle Galaxy Watch 5 reprend le même design que son prédécesseur, la Galaxy Watch 5 Pro (nom de code Project X) change de design par rapport à la Galaxy Watch 4 Classic. Comme nous nous y attendions, la montre s’annonce super résistante grâce à du verre saphir et du titane, mais elle abandonne surtout une des meilleures fonctionnalités de la Classic : la couronne rotative.

Nous aurons également droit à des versions LTE ou Bluetooth en deux coloris : Noir ou Gris Titanium. Le modèle Pro semble légèrement plus épais que le modèle classique, puisqu’on sait qu’il sera alimenté par une énorme batterie de 572 mAh. Pour donner un ordre d’idée, la Galaxy Watch 4 dispose d’une batterie de 361 mAh. Elle aurait donc théoriquement une batterie 60% plus importante.

On sait également que Samsung devrait malheureusement augmenter les prix sur cette génération. Le modèle standard débuterait à 300 euros, tandis que la Watch 5 Pro la plus chère s’afficherait 540 euros. Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage lors de la présentation officielle le 10 août prochain.

Source : 91mobiles