Oppo Watch 2 : découvrez la concurrente de l’Apple Watch qui sera dévoilée le 27 juillet 2021

Oppo dévoilera le 27 juillet 2021 une nouvelle montre connectée. Elle s’appellera Oppo Watch 2. Et elle bénéficiera une fois encore d’un design similaire à celui de l’Apple Watch, information confirmée grâce aux images qu’un célèbre leaker a publiées sur les réseaux sociaux. Elle embarquera logiquement WearOS. Reste à savoir s’il s’agira de Wear OS 3.

Avec l’Oppo Watch, Oppo s’est lancée en 2020 sur le marché des montres connectées, rejoignant ainsi de nombreuses marques de smartphones déjà présentes. Cependant, contrairement à Realme, Honor, Huawei ou encore Xiaomi, Oppo a pris la décision d’adopter Wear OS de Google. Ainsi, l’Oppo Watch bénéficiait d’un véritable écosystème d’applications pour mieux concurrencer l’Apple Watch dont elle reprend en partie le design.

Même si cette première itération n’était pas parfaite, elle a cependant eu suffisamment d’échos positifs pour connaitre un successeur, l'Oppo Watch 2, qui devrait être officiel dès demain, mardi 27 juillet 2021. L’annonce a été faite la semaine dernière sur le réseau social chinois Weibo. Quels seront les éléments qui changeront ? Le design évoluera-t-il ? Wear OS sera-t-il toujours présent ? Voici quelques-unes des questions que nous nous posons quant à cette montre.

Oppo Watch 2 : les premières images révèlent un design proche des Apple Watch

Et certaines d’entre elles ont trouvé une réponse en avance, grâce à Evan Blass, célèbre leaker qui publie régulièrement des informations sur des produits encore non officiels. Sa nouvelle victime est donc l’Oppo Watch 2. Et ses informations prennent la forme de quatre visuels. Deux d’entre eux accompagnent cet article. Grâce à ces images, nous avons donc la confirmation que la nouvelle montre bénéficiera du même design que la précédente : écran rectangulaire, deux boutons sur la droite, bracelets interchangeables (mais système d’accroche propriétaire), eSIM pour recevoir des appels.

L’Oppo Watch 2 devrait également embarquer quelques nouveautés. Une image laisse supposer qu’elle pourrait embarquer un electrocardiogramme, comme l’Apple Watch et la Galaxy Watch 3. Ce capteur n’était pas présent dans la première Oppo Watch. Son arrivée ici serait une très bonne nouvelle, même si, comme toujours, son activation en France nécessiterait qu’Oppo en fasse la demande auprès du régulateur français de la santé. Une autre image laisse entendre qu’elle pourrait bénéficier d’un GPS intégré. Une nouvelle plate-forme, basée sur le Snapdragon 4100 de Qualcomm.

Quelle version de Wear OS dans l'Oppo Watch 2 ?

Il n’est pas encore possible de savoir, avec ces images, quelle sera la version de Wear OS sera proposée avec l’Oppo Watch 2. Ou même si elle embarquera Wear OS. Rappelons que Google a présenté Wear OS 3 en mai dernier. Mais cette version a été développée avec Samsung qui l’inclura dans sa prochaine Galaxy Watch (en lieu et place de Tizen). Il ne serait pas étonnant que Samsung ait négocié que sa prochaine montre en bénéficie au moins en avant-première. Celle-ci devrait être présentée lors de la prochaine conférence Unpacked.