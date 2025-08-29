Acer lance une box 4K sous Google TV, avec une particularité qui fait toute la différence

Avait-on vraiment besoin d'une nouvelle box TV 4K sous Android TV ? On ne pensait pas, mais ce produit d'Acer pourrait nous faire changer d'avis.

On connaît Acer pour ses PC portables, ses vidéoprojecteurs ou encore ses moniteurs pour PC. Que le fabricant annonce par surprise une box TV a donc de quoi nous dérouter. La box Acer 4K UHD Google TV arrive pourtant bel et bien sur ce marché si concurrentiel des box TV, dans lequel des acteurs comme Xiaomi, Nvidia, Apple ou Google lui-même depuis la sortie du TV Streamer en remplacement du Chromecast, sont déjà bien implémentés.

Pour se démarquer de la masse, Acer mise sur une connectique ultra-complète. Cela peut sembler contre-intuitif en cette époque dans laquelle le sans-fil est roi, mais le constructeur répond à un besoin qui existe encore et qui est quelque peu délaissé par les autres marques. Nous avons bien évidemment un port HDMI pour la connexion à la TV, mais aussi un port USB-C, un port USB-A, un port Ethernet et un emplacement pour carte microSD. Un port audio optique S/PDIF est même présent pour les puristes du son. Le tout est complété par une prise d'alimentation.

Acer tente le coup avec une box TV 4K sous Google TV

La box TV d'Acer est équipée d'un processeur Amlogic S905X5. Elle est compatible avec un affichage 4K et embarque une fonction de mise à l'échelle de l'image. L'appareil supporte le protocole Wi-Fi 6 pour la connectivité sans fil. Elle embarque le système Google TV et sa télécommande comporte des boutons pour ouvrir plus rapidement les applications YouTube, YouTube Music, Netflix et Prime Video. Le design très sommaire pourrait par contre refroidir certains consommateurs.

Pour l'instant, cette box Acer 4K UHD Google TV n'a été rendue disponible qu'en Afrique du Sud. Mais on peut espérer la voir commercialiser prochainement en Europe. Elle coûte 1 499 rands, soit l'équivalent d'un peu plus de 70 euros. Le rapport qualité-prix est très intéressant. Le produit coûte moins cher qu'un Google TV Streamer pour une meilleure connectique et une connexion Wi-Fi plus performante. Nvidia est plus haut de gamme et plus cher, tandis que Xiaomi semble représenter le concurrent le plus direct.