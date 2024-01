La nouvelle application Outlook pour Windows simplifie le téléchargement des pièces jointes

Microsoft annonce une mise à jour significative pour Outlook sur Windows. Elle introduit la fonctionnalité de glisser-déposer pour les pièces jointes et les emails. Ceci dans le but de faciliter ainsi la gestion de vos communications.

Microsoft a récemment mis à jour Outlook, en supprimant la limite de taille des fichiers joints. Cette amélioration fait suite à une série d'innovations apportées à l'application la pour rendre plus fonctionnelle et conviviale. De plus, l'ajout du support pour les comptes iCloud, a marqué une étape importante vers une plus grande interopérabilité. Elle permet aux utilisateurs de gérer leurs emails de manière plus fluide. Cette intégration reflète la volonté de l'entreprise d'adapter son service de messagerie aux besoins changeants de ses utilisateurs.

Ces développements s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie plus large visant à enrichir les fonctionnalités d'Outlook pour Windows, notamment avec l'introduction prochaine du support du glisser-déposer pour le téléchargement des pièces jointes et des emails. Cette fonctionnalité, attendue pour bientôt, simplifiera considérablement le processus de leur gestion, dans le but de rendre l’application encore plus pratique et efficace.

L'application Outlook pour Windows va faciliter le processus de téléchargement des pièces jointes.

Microsoft prépare une évolution pour Outlook sur Windows. Selon sa feuille de route, cette nouvelle version, identifiée sous le Feature ID 380720, intégrera bientôt une fonction de glisser-déposer. Elle permettra de télécharger directement les emails et leurs pièces jointes vers le bureau ou les dossiers de choix des utilisateurs. Cette mise à jour vise à offrir une méthode plus intuitive pour gérer les téléchargements d'emails. Bien que la date exacte de lancement reste à préciser, elle est prévue pour mars de cette année.

En plus de supporter les comptes de messagerie tiers populaires tels que Gmail et iCloud, la nouvelle version d'Outlook pour Windows, déjà par défaut sur les PC équipés ou mis à jour vers Windows 11 23H2, promet d'enrichir encore l'application avec des fonctionnalités quotidiennement utilisées et appréciées. Bien que le déploiement de cette fonctionnalité soit prévu pour mars, il est important de noter que les dates mentionnées sur la feuille de route peuvent être sujettes à des ajustements.

Source : Microsoft