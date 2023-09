Outlook : le support des comptes iCloud arrive enfin sur l’application Windows

La nouvelle version Windows du client mail Outlook s'enrichit du support bienvenue des comptes iCloud. Avec Gmail un peu plus tôt dans l'année, l'application permet de gérer presque tous ses messages sur une seule interface.

Au début de l'été, Microsoft annonce une bonne nouvelle : une version Windows d'Outlook va remplacer les applications Calendrier et Courrier. Il était temps. L'avantage est bien sûr de pouvoir gérer vos mails et vos rendez-vous sans avoir à vous connecter sur la version Web du client de messagerie. Il manquait cependant le support des comptes mail les plus courants. Heureusement, Gmail est arrivé assez vite dans l'application. Sans perdre de temps, la firme de Redmond vient d'ajouter iCloud à la liste.

Désormais, vous pouvez centraliser vos comptes Gmail, iCloud, Yahoo et IMAP sur Outlook pour Windows. Ces compatibilités en font une solution de choix pour devenir votre seule interface de gestion des messages. En centralisant les principaux clients mail, Microsoft veut visiblement généraliser l'utilisation d'Outlook sur Windows 11. Rappelons que la nouvelle mouture de l'application n'est accessible que sur la dernière version du système d'exploitation. Dommage pour Windows 10.

L'application Outlook pour Windows supporte désormais les comptes iCloud

L'arrivée d'iCloud n'est pas la seule nouveauté. Dans la roadmap Microsoft 365, on apprend l'intégration prochaine de fonctionnalités hors-ligne. Concrètement, vous allez pouvoir effectuer de nombreuses manipulations sur vos mails même si vous n'est pas connecté à Internet. Parmi elles : marquer un message, le déplacer dans un dossier, l'effacer ou en écrire un. Très pratique pour prendre de l'avance dans un train par exemple.

D'autres possibilités suivront, notamment lire vos mails, vérifier un événement sur le calendrier et consulter la fiche d'un contact, le tout sans connexion. Microsoft prévoit de déployer les premières fonctions hors-ligne en octobre cette année. L'attente ne sera donc pas longue. Si vous craignez de manquer une nouveauté, n'oubliez pas qu'il existe un moyen simple de les afficher dans l'application Outlook pour Windows. Cliquez simplement sur les Astuces, à savoir l'icone en forme d'ampoule, juste à côté de l'engrenage pour accéder aux Paramètres. Vous verrez alors une liste vous expliquant les ajouts des dernières mises à jour.