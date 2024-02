Windows : pour lancer le nouvel Outlook, vous devez posséder Edge

Visiblement Microsoft exige que le navigateur Edge soit installé sur votre ordinateur pour vous autoriser à lancer la nouvelle version d'Outlook. Sans lui, vous aurez juste droit à un message d'erreur.

Que vous en serviez ou non, vous avez forcément au moins entendu parler d'Outlook, client de messagerie de Microsoft créé en 1997. Ce n'est pas le plus populaire aujourd'hui, mais le programme reste très utilisé en entreprise surtout. Il a tout de même fallu attendre 2023 pour que Windows metten fin aux applications Courrier et Calendrier afin de les remplacer par la nouvelle version d'Outlook. D'ailleurs, depuis le début de l'année 2024, tous les nouveaux ordinateurs où Windows 11 est préinstallé embarquent la dernière mouture du programme.

Le client de messagerie profite d'une nouvelle interface plus moderne bien sûr, mais également de fonctionnalités bienvenues qui manquaient aux précédentes itérations. Il supporte les comptes iCloud par exemple, ou fluidifie grandement la gestion des pièces jointes. Globalement, c'est un logiciel en tout point supérieur à l'ancien. Sauf peut-être en ce qui concerne un aspect particulier repéré il y a peu par un internaute. Un prérequis d'autant plus étonnant qu'il ne semble pas avoir été annoncé par Microsoft.

Utiliser la nouvelle version de Outlook n'est possible que si Edge est installé sur votre machine

Sur le réseau social communautaire Reddit, la personne répondant au pseudonyme de happymemersunite constate qu'il n'arrive pas à lancer la nouvelle version d'Outlook sous Windows 11. Le programme ne s'ouvre pas et la raison lui est indiqué dans un popup : “Le nouveau Outlook pour Windows nécessite que Microsoft Edge soit installé“. Posséder le navigateur Web sur sa machine est donc une obligation. Cela surprend d'autant plus qu'en Europe, il sera possible de désinstaller Edge comme n'importe quel programme.

Sur les forums de Microsoft, on peut trouver des sujets faisant état de ce constat, mais uniquement pour signaler que le message s'affiche alors qu'Edge est installé. Sur Reddit, ce n'est pas la même ambiance et les internautes sont en colère. L'un d'eux précise toutefois qu'il est possible de passer outre cette exigence en téléchargeant un programme nommé Microsoft Edge WebView2 Runtime, proposé par la firme elle-même. Il permet le lancement de la nouvelle version d'Outlook, mais on ne sait pas si cela sera toujours le cas à l'avenir.