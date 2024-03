Windows 11 : Outlook va remplacer Courrier et Calendrier, vous n’avez pas le choix

Microsoft accélère le passage à la nouvelle application Outlook en mettant à jour de force l'application Courrier et Calendrier sous Windows 11. Une mise à jour récente initie une transition automatique vers la nouvelle version d'Outlook, laissant peu de marge de manœuvre aux utilisateurs.

Dans le paysage évolutif des technologies de l'information, la gestion des e-mails et des calendriers constitue un pilier central des utilisateurs au quotidien. Avec Windows 11, Microsoft continue de peaufiner cet aspect crucial, en témoigne la récente évolution de ses applications natives. Historiquement, les utilisateurs de Windows ont été habitués à une certaine continuité avec les applications Courrier et Calendrier, qui ont servi à gérer les communications et les engagements professionnels et personnels.

Cette familiarité est cependant sur le point de connaître une transformation significative. Microsoft a entamé le déploiement d'une mise à jour majeure qui marque le début d'une nouvelle ère pour les utilisateurs de Windows 11 et Windows 10. L'initiative vise à remplacer les applications Courrier et Calendrier de l'ère Windows 10 par une version modernisée et intégrée d'Outlook.

Microsoft vous force à migrer sur Outlook pour gérer vos e-mails et calendriers

Avec la récente mise à jour de Windows 10 et Windows 11, Microsoft intègre son application web Outlook à son système d’exploitation, remplaçant ainsi les applications natives Courrier et Calendrier. Cette transition s'inscrit dans la stratégie de l’entreprise de moderniser et unifier l’utilisation de ses services. Lors de l'ouverture de l'application Courrier, les utilisateurs sont donc brièvement informés de ces changements avant d'être redirigés vers la nouvelle interface d'Outlook. Cette migration rapide et automatique pourrait tout de même présenter quelques soucis en termes d'adaptation pour certains utilisateurs.

Lire également – Copilot : vous ne pourrez pas désinstaller l’IA de Windows 10, il va falloir faire avec

En pratique, le processus de migration s'initie par l'affichage d'un message éphémère informant l'utilisateur de la transition vers Outlook. Ce message apparaît brièvement lors de l'ouverture de l'application Courrier, mais disparaît si rapidement qu'il laisse à peine le temps de le lire. Cette notification laisse deux options : accepter la transition, ou s'accrocher, pour le moment, à l'ancienne version en choisissant de ne pas effectuer le changement immédiatement. Toutefois, cette illusion de choix est rapidement dissipée lorsque, sans aucune action de l'utilisateur, l'application se ferme de manière inattendue pour laisser place au téléchargement et à l'installation automatique de la nouvelle, marquant ainsi le début effectif de la migration.