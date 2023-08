Outlook : Microsoft va lever cette limite rédhibitoire de son client email, il était temps

Nombre d’internautes apprécient Outlook et l’utilisent au quotidien. Pourtant, il est un point sur lequel le client email de Microsoft fait l’unanimité : la limite de taille des fichiers joints est bien trop basse. Ce petit inconvénient fera bientôt partie du passé.

Microsoft apporte actuellement un grand nombre d’améliorations à son client email, Outlook. Il faut dire que la firme de Redmond apporte un gros coup de neuf à ses services et applications de productivité sous l’égide de Microsoft 365, anciennement Office. Si l’on en croit la feuille de route du développement d’Outlook, le programme devrait subir un changement ô combien important pour les utilisateurs de la formule gratuite dès septembre 2023, sur Android tout d'abord, puis sur les autres systèmes d'exploitation.

À lire — Outlook web : les 20 meilleures astuces pour mieux gérer votre boîte mail

Jusqu’à présent, si vous êtes titulaire d’un compte Outlook gratuit, vous savez sans doute que le poids maximal des fichiers joints est fixé à 20 Mo. Hors de question donc d’envoyer des fichiers vidéos ou trop volumineux, ce qui vous oblige à avoir recours à la compression de fichier ou passer par un service tel que WeTransfer pour arriver à vos fins. Microsoft s’est décidé à vous faciliter la vie.

Microsoft propose enfin une solution simple pour envoyer de gros fichiers depuis Outlook

Sur son site, Microsoft explique : « sur les comptes Outlook, lorsque vous essayez de joindre un fichier à un email qui a atteint la limite de taille maximale, ou lorsqu’une pièce jointe fait dépasser cette limite à l’email, vous serez invité à télécharger le fichier sur OneDrive afin de pouvoir partager facilement le document ».

Si l’on cumule les 15 Go de stockage offert dans Outlook aux 5 Go proposés avec OneDrive, c’est pas moins de 20 Go qui sont mis à la disposition des utilisateurs du service. Une capacité qui permettra à la majorité des internautes de jongler entre les deux services lorsqu’ils souhaiteront envoyer un fichier volumineux. Les utilisateurs professionnels quant à eux arriveront rapidement au bout de cette capacité de stockage, car il est évident que Microsoft 365 limite le stockage d’Outlook pour vous inciter à prendre un abonnement.