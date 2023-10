Gmail, Outlook : comment trouver l’adresse IP de l’expéditeur d’un e-mail ?

S’il vous arrive parfois de vouloir vérifier qu’un e-mail est bien authentique en remontant jusqu’à l’adresse IP de l’expéditeur, on vous explique pas à pas comment faire sur différents services de messagerie.

Qu'il s'agisse de vérifier l'authenticité d'un courriel ou d'accéder à des informations open source, il peut arriver que vous souhaitiez remonter à l'adresse IP d'origine d'un courriel. Celle-ci est numéro d'identification attaché à chaque appareil connecté à un réseau utilisant le protocole Internet.

Chaque courriel que vous envoyez ou recevez contient un en-tête, qui contient des informations essentielles sur le message, notamment l'adresse électronique de l'expéditeur. Cependant, cela ne suffit parfois pas à garantir l’authenticité d’un message. Pour aller plus loin, vous devrez plonger dans une section plus détaillée de l'en-tête de l'e-mail, et on vous explique pas à pas comment faire.

Comment remonter à l’adresse IP derrière un e-mail ?

La procédure varie en fonction de votre client de messagerie, mais nous allons vous guider à travers les plus populaires d'entre eux. Ces manipulations sont évidemment à réaliser sur un ordinateur, donc sur la version Web des différentes messageries.

Gmail

Ouvrez Gmail.

Sélectionnez l'e-mail que vous souhaitez tracer.

Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dans le menu, choisissez “Afficher l'original”.

L'en-tête du message s'affiche et vous pouvez y trouver l'adresse IP de l'expéditeur en cherchant « Received : from [adresse mail] ». L’IP sera noté à la fin de la ligne, entre deux crochets.

Outlook

Ouvrez Outlook.

Ouvrez l'e-mail que vous souhaitez tracer.

Cliquez sur les trois points situés à droite de l'en-tête de l'e-mail.

Dans le menu, sélectionnez “Afficher”, puis “Afficher la source du message”.

Protonmail

Ouvrez Protonmail.

Sélectionnez l'e-mail que vous souhaitez tracer.

Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dans le menu, faites défiler vers le bas et sélectionnez “Voir les en-têtes”.

Yahoo

Ouvrez Yahoo.

Ouvrez l'e-mail que vous souhaitez tracer.

Cliquez sur les trois points horizontaux en haut de l'écran.

Dans le menu, sélectionnez “Voir le message brut”.

Dans chaque cas, vous devez rechercher la première ligne “Received” de l'en-tête, qui contient l'adresse IP de l'expéditeur. Ces étapes devraient vous aider à accéder à l'en-tête, quel que soit le service de messagerie que vous utilisez.