La Nintendo Switch 2 se contenterait d’un écran LCD à sa sortie en 2024

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent avec impatience la prochaine console de Nintendo. Ce que nous appellerons pour l’instant la Switch 2 n’utiliserait pas d’écran OLED, contrairement à la génération précédente.

Après avoir abandonnée la Switch « Pro », Nintendo s’est finalement tourné vers une toute nouvelle génération de console. Certains studios auraient reçu des kits de développement pour la machine dès le mois dernier, une information qui a finalement été corroborée ces derniers jours par les sources de VGC et Eurogamer.

Les sources indiquent que la Nintendo Switch 2 arrivera sur le marché au second trimestre prochain, de quoi laisser assez de temps à Nintendo de remplir les stocks. D’après les sources des deux médias, le géant nippon voudrait absolument éviter les pénuries qu’on connues les Xbox Series et PS5 à leur sortie.

Une sortie en 2024 pour la Nintendo Switch 2, mais elle ne sera pas aussi bien que prévu

Un lancement au second semestre 2024 a du sens, puisque Nintendo est habitué à lancer ses consoles à mi-cycle par rapport aux dernières PlayStation et Xbox. La Switch 2 sotirait alors 4 ans après les PS5 et Xbox Series.

De plus, le dernier rapport financier de PixArt, un des fournisseurs de Nintendo fabriquant des puces destinées aux Joy-Con, indiquait qu’il s’attendait à une forte augmentation de ses revenus au premier semestre de l’année prochaine. En cause, la sortie d’une « nouvelle console tierce », qui n’a évidemment pas été explicitement mentionnée. Tout porte donc à croire qu’il s’agit ici de la nouvelle console de Nintendo, un de ses principaux clients, puisque c’est à cette période que la console commencerait à être fabriquée pour une sortie au second semestre.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques attendues, il y aurait déjà une mauvaise nouvelle à l’horizon. Si l’on pouvait espérer un écran OLED pour la prochaine Nintendo Switch 2, compte tenu de l’arrivée de la Nintendo Switch OLED il y a quelques années maintenant, il faudra vraisemblablement plutôt se contenter d’un écran LCD. Avant de garantir un tarif assez abordable, Nintendo aurait fait le choix de ne pas opter pour un écran OLED pour la prochaine génération, toujours selon les sources de VGC et Eurogamer. On imagine que comme avec la Switch OLED, une version équipée d’un meilleur écran sortira plus tard.