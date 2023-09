Super Mario Bros : le record du monde de speedrun est battu, pourquoi c’est surhumain

Le détenteur du record de monde de speedrun sur Super Mario Bros a battu son propre temps. La différence est très faible sur le papier, mais elle relève d'un exploit presque surhumain, on vous explique.

Vous connaissez le speedrun ? C'est une discipline qui vise à finir un jeu vidéo le plus rapidement possible. On trouve plusieurs catégories, par exemple le 100 %, où il faut récupérer tout ce qui peut l'être avant de terminer la partie, ou le Any %, où là il faut juste arriver à la fin. Quand la performance est faite par une machine programmée à l'avance, on parle de TAS, pour Tool Assisted Speedrun. Étonnamment, l'un des jeux les plus “speedrunné” est vieux de 38 ans : Super Mario Bros sur NES.

Côté humain, c'est le joueur Niftski qui détenait le record du monde, avec 4 minutes 54 secondes et 798 millièmes. Il vient de battre son propre temps avec 4 minutes 54 secondes et 631 millièmes. Là vous vous dites : “C'est tout ? Juste 167 millièmes de seconde de mieux ? C'est ridicule !”. Sauf que non, loin de là. Pour comprendre en quoi cette amélioration si faible sur le papier relève de l'exploit presque surhumain, il faut s'intéresser au fonctionnement intrinsèque du jeu Super Mario Bros.

Le speedrun de Super Mario Bros a un nouveau record du monde très proche de la perfection

Super Mario Bros intègre un système qui vérifie toutes les 21 frames, soit toutes les 0,35 secondes, si vous avez terminé le niveau ou non. Autrement dit, le niveau suivant ne se charge pas tant que le cycle en cours n'est pas arrivé au bout des 21 frames. Quand on cherche à aller vite, il faut donc toucher le drapeau de fin de niveau à un moment extrêmement précis, pour éviter d'attendre trop longtemps la fin du cycle.

Niftski a réussi à terminer le jeu en enchaînant les niveaux au rythme parfait. Un être humain ne peut pas faire mieux en exploitant la règle des 21 frames. Seule exception à cette dernière, le dernier niveau, numéroté 8-4. Une fois arrivé à la fin de celui-ci, la fin se déclenche directement, sans attendre de fin de cycle. C'est donc là que les “speedrunners” peuvent espérer améliorer le record du monde. Il reste exactement 22 frames de marge de progression, ce qui veut dire 366 millièmes de secondes.

Si quelqu'un y parvient, cela signifiera que le record sera définitivement parfait, et donc imbattable par un humain. Vous pouvez voir l'exploit dans la vidéo ci-dessous. Ce qui est incroyable, c'est que Niftski commente à voix haute et répond à ses spectateurs en direct alors qu'il joue. Détail amusant : en bas à gauche de l'écran, son rythme cardiaque s'affiche en temps réel. Peut-être que le joueur va s'attaquer ensuite au record du monde de speedrun sur Super Mario Bros les yeux bandés ? On a hâte de voir ça.