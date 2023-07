Nintendo Switch 2 : attention, ces images très convaincantes sont probablement fausses

La semaine dernière, une énième — et supposée — fuite de la Nintendo Switch 2 a fait surface sur le web. Contrairement aux autres néanmoins, celle-ci est particulièrement convaincante, notamment grâce à des images en haute définition et même une vidéo du dock de présentation. Ceci étant dit, il y a de fortes chances pour que tout soit faux.

À l’heure actuelle, une seule chose est sûre à propos de la Nintendo Switch 2 : son lancement approche à grands pas. Du reste, il semblerait que personne ne peut affirmer avec certitude savoir la moindre chose à propos de la prochaine console du constructeur. Pourtant, ce ne sont pas les fuites qui manquent à son sujet. Régulièrement depuis plus d’un an, des internautes prétendent dévoiler une information inédite sur la machine… avant d’être débunkée dans la foulée.

Autant dire que cette énième fuite, partagée sur Twitter la semaine dernière, a été accueillie par les joueurs avec beaucoup de méfiance. Mais, parmi les réponses, certains semblent toutefois plutôt convaincus par la proposition. Il faut dire qu’au premier abord, les images font leur petit effet. La première montre la boîte de la console, dévoilant ainsi un design très arrondi, notamment pour les Joy-Con qui ont été totalement repensés.

Non, la Nintendo Switch 2 ne ressemblera sûrement pas à ça

On remarque également un écran aux bordures beaucoup plus fines, qui a de quoi séduire les propriétaires de la Switch originelle, qui ne brille pas vraiment dans ce domaine. Mais c’est surtout une vidéo de présentation qui enfonce le clou pour les moins avertis. Celle-ci présente la supposée nouvelle interface de la Switch 2, dont le fond d’écran diffuserait des extraits du jeu sélectionné et accueillerait une nouvelle animation à l’ajout d’une cartouche.

Bref, la qualité de ces éléments est certaine, et il est aisé de se laisser berner pour peu que l’on ne fasse pas très attention. Mais il y a bien un hic. Plusieurs, mêmes, comme le montrent certains commentaires. Premièrement, à regarder du plus près, la qualité du logo est fortement discutable, sans parler du design des Joy-Con qui semble très peu confortables.

Un autre utilisateur souligne également la traduction visiblement hasardeuse du manuel en italien. Enfin, il suffit de chercher l’origine de ces images pour découvrir le pot aux roses. Ces dernières semblent en effet provenir du forum Famiboard. Or, l’internaute ayant publié des images les définit comme des mockups, soit de simples maquettes probablement réalisées par un fan impatient. Affaire classée.

