La Nintendo Switch 2 affiche son prix supposé, Outlook met fin à une limite gênante, c’est le récap

Le prix de la future Nintendo Switch 2 fuite, Outlook supprime enfin une de ses limites les plus pénibles, Google offre un nouveau look à son application Android, c'est le récap des actualités du vendredi 11 août 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce vendredi 11 août 2023 ? Tout d'abord, nous avons évoqué dans nos pages les nouveautés de OneUI 6.0, la surcouche logicielle de Samsung. Au programme : une nouvelle police de caractères pour le clavier, un écran de verrouillage revu et corrigé ou encore une nouvelle option sur le widget Caméra.

On apprend aussi que YouTube va désactiver les liens dans les vidéos Shorts. Face aux trop nombreux spams et messages redirigeant vers des sites douteux, la plate-forme prend une décision radicale en supprimant la possibilité de poster des liens cliquables dans les commentaires, descriptions ou flux direct des YouTube Shorts.

Côté hardware, AMD joue avec nos nerfs en annonçant une édition limitée de sa carte graphique RX 7900 XTX aux couleurs de Starfield, sauf qu'on ne peut pas l'acheter. Tout comme le processeur Ryzen 7 7800X3D également relooké, les 500 exemplaires produits ne sont pas à vendre. On suppose qu'ils seront offerts à des influenceurs. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations à retenir impérativement dans l'actualité du vendredi 11 août 2023.

La Nintendo Switch 2 coûterait 399 dollars ? Pas sûr

Les rumeurs vont bon train sur la prochaine console de Nintendo. La dernière en date donne carrément son prix de vente. 399 $ pour la future machine du constructeur japonais. La fuite vient d'un certain “Zippo”, qui n'a pas forcément bonne réputation dans le monde des leakers. L'information est donc à prendre avec des pincettes, même si le tarif reste plausible.

Outlook se débarrasse enfin d'une limitation gênante

Il aura fallu attendre longtemps, mais cette fois, ça y est ! Celles et ceux qui utilisent le client mail Outlook au quotidien vont être ravis : Microsoft s'est décidé à s'attaquer à la limite de taille des fichiers joints aux messages. Elle est toujours de 20 Mo, sauf que si le fichier la dépasse, vous serez maintenant invité à télécharger le fichier sur OneDrive afin de le partager facilement. Pratique.

Toutes les applications Google sur Android sont passées au Material Design 3, ou Material You. Toutes ? Non. L'une d'elle résiste encore et toujours à l'enva… au relooking. L'application Google elle-même, qui sert à faire des recherches ou afficher son flux Discover. Certains utilisateurs ont eu la chance de tester une nouvelle interface tout en “cartes”. Ici on aime bien.

