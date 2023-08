YouTube-dl disparait, découvrez la bêta d’Android Auto 10.2, c’est le récap’ de la semaine

Dites adieu à youtube-dl, installez la dernière version bêta d’Android Auto, signez électroniquement vos documents grâce à Google Drive, c’est le récap’ de la semaine.

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de youtube-dl, qui ne pourront désormais plus télécharger de musiques et de vidéos via ce site. La fonctionnalité de signature électronique débarque enfin sur Google Drive et Google Docs, et la bêta d’Android Auto 10.2 est désormais disponible. Préparez-vous à ne plus pouvoir communiquer par SMS via Facebook Messenger et découvrez le widget « En un coup d’œil » qui arrivera bientôt sur tous les smartphones Android.

« En un coup d’œil » bientôt disponible sur vos smartphones Android ?

C’est la rumeur qui courrait sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Alors que cette fonctionnalité est jusqu’à présent réservé aux Pixel, le leaker AssembleDebug a confirmé l’arrivée du widget sur tous les smartphones Android, à condition d’avoir l’app Google. Si l’on ne connait pas encore la date de déploiement, on imagine que tout le monde sera ravi de pouvoir utiliser ce widget particulièrement pratique et utile.

Les textos disparaissent de Facebook Messenger

La fonctionnalité qui permet d’envoyer et recevoir des SMS via Facebook Messenger disparait. En effet, Meta a annoncé que Messenger ne pourrait bientôt plus être utilisé comme application de messagerie par défaut à partir du 28 septembre 2023. Si Meta n’a pas donné d’explication sur cette décision surprenante, on peut imaginer que Messenger ne fait plus le poids face à certains concurrents, notamment WhatsApp.

Découvrez comment installer la bêta d’Android Auto 10.2

La bêta d’Android Auto 10.2 apporte son lot de nouveautés intéressantes et il est désormais possible de télécharger la mise à jour. La seule condition pour vous inscrire au programme bêta est de posséder un smartphone Android compatible avec l’OS. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir l’ensemble des nouveautés et connaître la marche à suivre pour télécharger et profiter de la dernière version bêta d’Android Auto.

Youtube-dl ferme ses portes

Si vous utilisiez youtube-dl pour télécharger de la musique et des vidéos depuis YouTube, préparez-vous à trouver le site hors-ligne. En effet, après une bataille judiciaire qui opposait Ubserspace, la compagnie gérant l’hébergement de youtube-dl, à Sony, Warner et Universal, le tribunal d’Hambourg a tranché en faveur des ayants droits qui peuvent désormais se réjouir de voir le site définitivement fermé.

La signature électronique débarque sur Google Docs et Google Drive

La fonctionnalité de signature électronique est enfin disponible sur Google Docs et Google Drive. Alors qu’il fallait jusqu’à présent imprimer, signer, scanner pour renvoyer ses documents officiels signés, vous pouvez désormais utiliser le champ eSignature pour signer avec votre nom, vos initiales ou à la main. Une fonctionnalité bien pratique qui devrait réjouir les utilisateurs.

Nos tests de la semaine

Motorola Razr 40 : un smartphone pliable à moins de 900 euros

Vous avez envie de vous offrir un smartphone pliable mais votre budget est limité ? Le Motorola Razr 40 pourrait retenir votre attention avec son prix très agressif de moins de 900 euros. On adore son format compact, sa charge sans fil et sa très belle autonomie. Attention, le constructeur fait bien sûr des économies et cela se voit notamment dans le format ridicule de l’écran externe, la puissance limitée, le revêtement externe en plastique ou encore la qualité des photos dès que l’on utilise le zoom numérique.

OnePlus Buds Pro 2 : parfaits pour les propriétaires de téléphones OnePlus

Si vous possédez un smartphone OnePlus, les Buds Pro 2 sont faits pour vous. Sinon, notez que vous n’aurez pas accès ni au son HD ni au son spatialisé. L’application Android et iOS est parfaite, le mode méditation est très agréable et l'on adore l’acoustique et l’autonomie de ces écouteurs OnePlus. Attention, ce ne sont pas les meilleurs en termes de réduction active du bruit.

