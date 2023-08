La Nintendo Switch 2 pourrait être lancée à 399 dollars… vraiment ?

Les rumeurs concernant la très attendue Nintendo Switch 2 se multiplient une fois de plus, avec une prétendue révélation du prix de la console par un énigmatique informateur nommé Zippo. Faut-il y croire ?

S’il arrive parfois d’être confrontés à des informateurs prétendant dévoiler le design de la Nintendo Switch 2, même si les rendus s’avèrent faux, d’autres fuites sont plus crédibles que d’autres. On peut notamment citer la publication d’un rapport financier d’un partenaire de Nintendo qui révèlerait la période de lancement de la console, ou encore la présence de kits de développement chez plusieurs studios.

Aujourd’hui, un autre rapport du leaker Zippo prétend dévoiler en avance le prix de la console de nouvelle génération : 399 dollars. Bien que cette information puisse susciter l'intérêt de fans enthousiastes, une bonne dose de scepticisme s'impose en raison des antécédents controversés de Zippo en matière de prédictions exactes.

La fuite du prix de la Nintendo Switch 2 est-elle crédible ?

Si vous ne connaissez pas Zippo, sachez qu’il est connu pour ses affirmations audacieuses et souvent inexactes, ce qui lui a valu une réputation mitigée sur les réseaux sociaux. Malgré les antécédents de Zippo en matière de diffusion de fausses informations et de bannissement de certaines communautés Reddit, le « leaker » n’en démord pas et continue de partager de nouvelles « révélations ».

Parmi ces affirmations figure le prix de la Nintendo Switch 2, censé être de 399 dollars. Selon la mystérieuse source de Zippo, ce prix est soigneusement calculé pour trouver un équilibre entre les performances de la console, la rentabilité et l'attrait pour les consommateurs. Souvenez-vous, un autre rapport de sources beaucoup plus fiables annonçait l’arrivée d’un écran LCD et non OLED, donc nous savons déjà que Nintendo aurait fait des concessions sur sa console pour conserver un prix bas.

Quoi qu’il en soit, si la fenêtre de sortie annoncée pour le second semestre 2024 se vérifie, un prix inférieur à 400 dollars pour une console hybride améliorée, dotée de spécifications et de performances accrues, semble raisonnable.

Au-delà du prix, les affirmations de Zippo s'étendent à la liste croissante des partenariats de Nintendo, où Epic Games occupe une place de choix. L'intégration potentielle d'Unreal Engine dans d'autres titres Switch, y compris l'utilisation d'Unreal Engine 4 pour un nouveau jeu Mario sur la NG Switch, ajoute une autre couche d'excitation aux rumeurs, mais celles-ci sont plus que jamais à prendre avec de grosses pincettes.