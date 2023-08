YouTube va désactiver les liens dans les Shorts pour lutter contre le spam

YouTube sait qu'il a un problème de spam sur sa plateforme, en particulier lorsqu'il s'agit de sa fonction de courtes vidéo Shorts. Heureusement, Google va mettre en place une mesure drastique pour lutter contre cela : désactiver une fonctionnalité.

YouTube Shorts, la réponse de la plateforme vidéo à TikTok, est plutôt appréciée des utilisateurs depuis son lancement. Celle-ci a notamment dépassé la barre des 2 milliards de visiteurs mensuels il y a quelques semaines, soit deux fois plus que TikTok. Cependant, celle-ci est propice au spam sous forme de liens, et le problème est suffisamment important pour que la plateforme ait décidé de rendre bientôt les liens dans les Shorts non cliquables, qu'il s'agisse de liens dans les commentaires ou même dans la description de la vidéo elle-même.

En effet, il y a eu ces derniers mois une recrudescence des spams, des contenus indésirables et messages redirigeant vers des arnaques sur la plateforme. Heureusement, Google bien conscient de ce qui se passe et prend maintenant des mesures pour atténuer ce phénomène.

Google va bannir les liens dans les courtes vidéos

Google a annoncé qu’après le 31 août, il ne sera plus possible de cliquer sur les liens partagés dans les commentaires, les descriptions et le flux vertical en direct de YouTube Shorts. « Les tactiques d'abus évoluant rapidement, nous devons prendre des mesures préventives pour empêcher les escrocs et les spammeurs d'induire les utilisateurs en erreur ou de les escroquer par le biais de liens », indique YouTube.

En attendant, à partir du 23 août, une nouvelle section de l'application YouTube sera ouverte aux créateurs, dans laquelle ils pourront placer des liens cliquables. Google promet également que d'ici à la fin du mois de septembre, les créateurs pourront ajouter des liens vers d'autres contenus YouTube en toute sécurité.

Désormais, YouTube obligera donc plutôt les chaînes de publier les liens dans un espace dédié. Tous pourraient cependant ne pas apprécier ce changement, puisque les liens seront désormais accessibles depuis la page de la chaîne et non sur les vidéos individuelles. Les petits créateurs de YouTube pourraient être les premiers à ressentir les effets de ce changement, surtout si leurs chaînes sont soutenues par des sponsors externes.