OneUI 6.0 : Samsung démarre la phase de test sur les Galaxy S23, voici les nouveautés

Samsung a annoncé la disponibilité sur plusieurs marchés de la nouvelle bêta de OneUI 6, sa surcouche logicielle basée sur Android 14.

Samsung l’affirme, les commentaires des premiers testeurs de OneUI 6.0 bêta guident le développement de l’interface maison. Comme le dit l'un des dirigeants de la compagnie, « la mission de One UI est de refléter les préférences uniques de nos utilisateurs dans tous les aspects de leur expérience mobile. Chaque itération de One UI répond aux besoins de notre communauté d’utilisateurs, et nous attendons avec impatience les commentaires des utilisateurs sur One UI 6 pour créer une expérience plus riche et plus intuitive pour tous ».

OneUI 6.0 bêta est basé sur Android 14, un système d’exploitation qui pourrait réduire l’écart dans certains domaines tels que l’intégration avec les autres appareils de l’écosystème, par exemple. On parle ainsi d’une nouvelle fonction « Relier les appareils », qui permettrait de passer d’un appareil Android à l’autre en toute fluidité. Mais on le sait, OneUI, c'est surtout une interface utilisateur.

Les utilisateurs de Galaxy S23 peuvent désormais tester la bêta de OneUI 6.0

À quelques semaines de la sortie de sa version publique, l’heure n’est plus aux gros bouleversements pour OneUI 6.0. Les principaux changements sont d’ordre visuel. Le programme de test n’est encore accessible qu’aux testeurs basés aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud. Ceux-là constateront que le clavier Samsung a droit à une nouvelle police de caractères, ainsi que de nouveaux émojis. On notera aussi le nouveau geste qui permet de déployer complètement le Quick Panel, cet écran qui concentre les réglages les plus utilisés sur le smartphone, en balayant l’écran du coin supérieur droit vers le bas,

L’écran de verrouillage revu et corrigé s’adaptera intelligemment en fonction de l’heure, du contexte et des routines d’utilisation, avec des fonds d’écran adaptés à la situation, lorsque le mode Sommeil est activé, par exemple. Le widget Caméra propose une nouvelle option qui permet de choisir où sera sauvegardée la capture, ce qui vous permettra de trier vos photos à la volée en fonction de leur style de prise de vue. La sortie publique de OneUI 6.0 est annoncée pour octobre 2023.