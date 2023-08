Android : Google teste un nouveau design sur son application et il est réussi

Malgré le passage au Material Design 3 sur presque toutes ses applications, Google n'a pas touché à son appli éponyme. Certains utilisateurs ont enfin vu apparaître une nouvelle mise en page, et le résultat est séduisant.

Google change régulièrement le look de ses applications en se référant à un design général défini au préalable. Le dernier en date est le Material Design 3, ou Material You. Certaines applis de la firme l'ont intégré rapidement, comme la suite Workspace en début d'année. La transition à la nouvelle interface a même été rendue obligatoire pour Gmail. Parmi elles cependant, il en restait une qui résistait encore et toujours à une refonte graphique : l'application Google, tout simplement.

On l'oublie parfois, mais elle est présente par défaut sur tous les smartphones Android (sauf les Huawei). Une fois ouverte, vous pouvez lancer une recherche ou parcourir votre flux Discover si vous l'avez activé. Étonnamment, cela fait longtemps que le design de l'appli n'a pas changé. Google veut visiblement corriger le tir en testant un nouveau design chez certains utilisateurs.

L'application Google sur Android s'offre un nouveau design tout en cartes

Clairement visible sur les captures d'écran ci-dessous, Google adopte le système des cartes. Chaque résultat de recherche est isolé dans un bloc aux bords arrondis distinct des autres. En jouant sur le contraste avec un fond teinté légèrement différemment, on distingue bien chaque “case”. L'ensemble rend la page plus claire et les résultats plus facilement identifiables. Les thèmes clair et sombre sont supportés, et pour ce dernier aussi la lisibilité est au rendez-vous.

Comme toujours avec Google, il est très possible que ce nouveau design ne voit jamais le jour, ou qu'il soit modifié à différents niveaux avant d'être déployé chez tous les utilisateurs. Mais malgré sa simplicité apparente, il parvient selon nous à rendre la navigation dans l’application plus agréable. On espère donc qu'il sera adopté à grande échelle. Encore en phase de test, aucune date n'est pour l'instant avancée pour une éventuelle mise à jour globale.

Source : Android Police