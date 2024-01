Envoyez votre nom sur la Lune, c’est la NASA qui s’occupe de la livraison

Dans le cadre de la mission VIPER, dont le lancement est prévu pour 2024, la NASA vous propose d'envoyer votre nom sur la Lune. Il partira en même temps que le robot d'exploration chargé d'étudier le pôle Sud du satellite de la Terre.

Il va y avoir du monde sur la Lune prochainement. Sans même parler de la future colonie humaine prévue pour 2040 au plus tard, la NASA vous permet de participer à la mission d'exploration VIPER. Inutile de commander une combinaison spatiale à champ électrique, il ne s'agit pas de vous faire décoller malheureusement. L'idée est que votre nom soit envoyé sur le satellite de la Terre en même temps que le robot d'exploration VIPER. Le rover est le premier du genre pour l'agence spatiale américaine.

Acronyme de Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, l'engin est chargé de se rendre au pôle Sud de la Lune. La région est en partie plongée dans une obscurité permanente faute d'être atteinte par les rayons du soleil. Les scientifiques espèrent y trouver de l'eau gelée notamment. “VIPER sera le premier rover à mesurer l'emplacement et la concentration de l'eau gelée et d'autres ressources. Ces ressources pourraient éventuellement être exploitées pour soutenir l’exploration humaine sur la Lune, sur Mars – et au-delà !”, résume la NASA.

La NASA vous propose d'envoyer votre nom sur la Lune

Si vous souhaitez rejoindre l'aventure en y apposant votre patronyme, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page dédiée du site de la NASA, descendez un peu et remplissez les champs demandés. Il n'y en a que 3 : prénom, nom et code PIN. Vous devez en effet définir un code de 4 à 7 chiffres pour accéder à votre compte plus tard dans l'année. Nous vous conseillons de désactiver votre éventuel bloqueur de publicités avant de cliquer sur le bouton de validation.

Vous obtenez ensuite une carte d'embarquement à télécharger. Elle contient un QR code et mentionne en bas à droite les (faux) “miles” gagnés grâce à la distance parcourue : 238 855, soit environ 384 400 km. Le lancement de VIPER est prévu pour novembre 2024. Afin de ne pas le manquer, n'hésitez pas à cliquer sur la bannière Join NASA as a virtual guest for VIPER and stay Informed pour vous inscrire à la newsletter associée.