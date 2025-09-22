La nouvelle batterie intelligente de Stellantis promet des voitures électriques plus performantes et moins chères

Le tout nouveau prototype de voiture électrique du constructeur Stellantis est enfin prêt à prendre la route. Sa particularité ? Il est équipé d’un système de batterie « intelligente » innovant, qui permettrait de proposer aux acheteurs des véhicules plus abordables et performants.

Face à Tesla, CATL et BYD, Stellantis n’est pas en reste dans cette course effrénée aux meilleures batteries pour voitures électriques (VE). Plus tôt cette année, le constructeur a dévoilé un système innovant pour évacuer les gaz dangereux des batteries, mais également ses nouvelles batteries solides permettant aux VE de passer de 15 à 90 % en 18 minutes top chrono.

Stellantis ne s’arrête pas là : son tout premier prototype équipé de son nouveau système de batterie commence ses tests en conditions réelles. Et ce système, baptisé IBIS (pour Intelligent Battery Integrated System), pourrait bien transformer l’industrie en proposant des VE plus légères et performantes, mais aussi moins onéreuses.

Stellantis dévoile IBIS, son système de batterie révolutionnaire

Derrière le projet IBIS se trouve l’objectif de développer une solution de stockage et de conversion électrique plus efficace, durable et rentable. Comment ? En intégrant directement dans la batterie les fonctions de chargeur et d’onduleur, quels que soient sa chimie et son usage. Il prend donc en charge aussi bien le courant alternatif que le courant continu. Plusieurs avantages découlent de cette solution innovante :

Économiser jusqu’à 17 litres de volume à bord et réduire le poids du véhicule de près de 40 kg par rapport à une VE classique, pour davantage de flexibilité dans le design et de meilleures performances aérodynamiques.

à bord et réduire le poids du véhicule de près de par rapport à une VE classique, pour davantage de flexibilité dans le design et de meilleures performances aérodynamiques. Gagner jusqu’à 10 % d’efficacité énergétique (cycle WLTC) et 15 % de puissance supplémentaire (172 kW contre 150 kW), à taille de batterie égale.

(cycle WLTC) et (172 kW contre 150 kW), à taille de batterie égale. Simplifier la maintenance sur toute la durée de vie du véhicule.

Accroître le potentiel de réutilisation en seconde vie, en limitant les reconditionnements lourds et coûteux.

Les premiers résultats indiquent également une recharge plus rapide : 15 % de temps de charge en moins (6 heures au lieu de 7, par exemple, sur une borne AC 7 kW), avec 10 % d’économie d’énergie.

Le prototype qui embarque IBIS est une Peugeot E-3008, construit sur la plateforme STLA Medium. Il est le fruit d’un partenariat de plusieurs années entre Stellantis et Saft (conception, modélisation, simulation…), avec le soutien de plusieurs organismes notamment français, comme le CNRS ou l’Université Paris-Saclay.

IBIS pourrait être intégré aux VE du groupe Stellantis d’ici la fin de la décennie, mais le potentiel du système s’applique au-delà du domaine automobile : le ferroviaire, l’aéronautique, le maritime et les data centers pourraient en être équipés. Ainsi, l’architecture IBIS représente un tournant majeur pour la conception des chaînes de traction électriques – et plus globalement pour l’électrification durable et évolutive.