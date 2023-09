La grève des scénaristes s’étend à l’industrie du jeu vidéo, faut-il s’attendre à des reports ?

Ce vendredi 1er septembre, la SAG-AFTRA a voté à l’unanimité pour l’extension du droit de grève à ses membres dans l’industrie vidéoludique. À compter d’aujourd’hui plusieurs studios risquent donc de voir leurs employés arrêter le travail, ce qui pourrait mener au report de certains jeux. On fait le point sur la situation.



Depuis le 2 mai dernier, Hollywood est en grève. Tout a commencé avec Writers Guild of America, le syndicat qui représente les scénaristes américains, qui a protesté contre les conditions de travail et les bas salaires en vigueur dans le milieu. Puis, le 14 juillet dernier, ils ont été rejoints par la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs de cinéma et de la télévision, inquiets de leur côté contre la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans l’industrie.

Il est très probable que vous ayez entendu parler de cette grève historique, ne serait-ce que sur l’impact de celle-ci, d’ores et déjà visible sur plusieurs séries, notamment la saison 2 de The Last of Us ou encore la saison 5 de Stranger Things. Depuis, la gronde ne s’est toujours pas affaiblie, bien au contraire. Ce vendredi 1er septembre, la SAG-AFTRA a annoncé que les travailleurs du jeu vidéo vont également rejoindre la lutte dans les semaines qui viennent.

Après le cinéma et la télé, c’est au tour du jeu vidéo de se mettre en grève

Le syndicat, qui compte à ce jour plus de 160 000 membres, a en effet à l’unanimité pour que ses membres travaillant dans l’industrie vidéoludique puissent également rejoindre l’effort de grève. « C’est reparti ! », s’est enthousiasmée Fran Drescher, présidente de la SAG-AFTRA. « Une fois de plus, nous sommes confrontés à la cupidité et au manque de respect des employeurs. Une fois de plus, l’intelligence artificielle met nos membres en danger en réduisant leur possibilité de travailler. Et une fois de plus, SAG-AFTRA s’oppose à la tyrannie au nom de ses membres ».

Comme pour leurs collègues du cinéma et de la télévision, les acteurs et actrices travaillant dans le jeu vidéo craignent que l’intelligence artificielle ne finisse, à terme, par les remplacer. La crainte est d’autant plus compréhensible que dans cette industrie, l’IA est déjà durablement implantée, que ce soit dans la réalisation de cinématique, la création d’environnement ou l’écriture de dialogues, comme c’est le cas actuellement chez Ubisoft.

« Les comédiens de doublage et de performance capture qui donnent vie aux personnages des jeux vidéo méritent un contrat qui reflète la valeur qu’ils apportent à l’industrie du jeu, qui pèse plusieurs milliards de dollars », a déclaré Duncan Crabtree-Ireland, négociateur en chef du syndicat, arguant que ces deux domaines « font déjà partie des utilisations les plus avancées de l’IA : la menace est là, et elle est réelle ».

La grève risque-t-elle d’entraîner des reports de jeux ?

Voici donc la liste des studios de développement et éditeurs employant des membres de la SAG-AFTRA :

Activision

Blindlight

Disney Character Voices

Electronic Arts

Epic Games

Formosa Interactive

Insomniac Games

Take Two Productions

VoiceWorks Productions

WB Games

Autant dire qu’à ce stade, la menace du report plane sur de très nombreux jeux. Beaucoup ont notamment cité le cas de Marvel’s Spider-Man 2, dont la sortie est pour le mois d’octobre et qui est développé par Insomniac. Néanmoins, cela paraît très peu probable à ce stade. La grève concernant en effet les comédiens, ces derniers ont en théorie déjà terminé le travail sur la prochaine production Sony.

On peut toutefois également citer GTA 6, édité par Take-Two Interactive, ou encore le prochain jeu de survie de Blizzard, qui a encore peu fait parler de lui. Ceci étant dit, il est bon de noter qu’aucun des studios mentionnés ci-dessus n’a indiqué la mise en place d’une grève. Le vote de la SAG-AFTRA autorise et soutient ses membres travaillant dans ces entreprises à rejoindre la lutte, mais rien ne les contraint. Il se peut donc que rien ne se passe, même si ce scénario est peu plausible.

Source : SAG-AFTRA