La gamescom 2024 était vraiment bien, mais on ne s’attendait pas à ça !

La semaine dernière se tenait à Cologne la gamescom, la nouvelle grand-messe annuelle du jeu vidéo, ayant repris le flambeau de l’E3 désormais disparu. Comme chaque année, les éditeurs du monde entier se sont réunis à la gamescom pour présenter leurs nouveautés, mais aussi surprendre avec des annonces inattendues. Retour sur les moments marquants du salon allemand, mais aussi sur ses grands absents.

C’est désormais une tradition aux airs de fin de vacances : tous les ans, aux alentours du 20 août, de nombreux journalistes du monde entier prennent des photos de la célèbre cathédrale de Cologne, s’empiffrent de “currywurst” et testent des jeux vidéo par dizaines. La gamescom est devenue un rendez-vous incontournable, la nouvelle “place to be” de l’industrie. Et ceci encore plus depuis qu’elle a pris le relais du défunt E3, célèbre salon californien ayant tiré sa révérence après une ultime tentative d’exister au format digital en 2021. Durant cette semaine allemande, de nombreux titres très attendus ont été présentés, d’autres ont été révélés à la surprise plus ou moins générale… et d'autres manquaient cruellement à l’appel. Nous vous proposons aujourd’hui de revenir sur ces titres qui ont fait l’histoire de cette gamescom 2024, ou auraient dû en faire partie.

Les belles surprises de la gamescom que nous n'avions pas vues venir

Vous avez sans doute déjà tout lu sur les nouveaux trailers et les premiers tests des jeux les plus attendus de cette gamescom. De Monster Hunter Wilds à Civilization VII, en passant par Call of Duty: Black Ops 6 et Indiana Jones et le Cercle Ancien. Quoique… on doit avouer que nous ne nous attendions pas à ce que ce dernier soit d’ores et déjà annoncé sur PlayStation 5 pour le printemps 2025, alors qu’il ne sortira qu’en décembre sur Xbox Series. Et que personne n’a encore eu l’occasion d’y jouer. Finalement, même Indy nous aura surpris !

Cependant, ceux qu’on n’attendait vraiment pas, c’était Gearbox, et leur saga phare Borderlands. Après l’accueil désastreux réservé à l’adaptation cinématographique, ce n’était peut-être pas le moment idéal pour dévoiler un 4è épisode. Quoi qu’il en soit, il s’agit quand même d’une licence culte, qu’on est bien content de voir revenir sur le devant de la scène. Et tant pis s’il n’y a pas eu l’ombre d’un bout de gameplay dans le trailer d’annonce. On ne peut cependant s'empêcher de penser que Gearbox et son éditeur-propriétaire Take-Two ont peut-être choisi ce timing précis pour faire oublier le bad buzz autour du film.

Une autre franchise légendaire, appartenant par ailleurs au même éditeur et que l’on n’imaginait pas voir revenir de sitôt, c’était bien Mafia. Depuis l’échec en 2016 du troisième épisode, aussi ambitieux que mal fini, la série s’était refait une image en 2020 avec un remake d’excellente facture du tout premier opus. Alors que les fans espéraient un potentiel Mafia IV, 2K a surpris son monde en dévoilant une préquelle intitulée Mafia: The Old Country. Le jeu se déroulant en Sicile au tout début du XXè siècle, avant les événements du premier volet. Et, cerise sur le gâteau, des doublages en sicilien seront proposés. Assurément une des plus belles surprises de cette gamescom.

Tout aussi peu prévisible quand on sait que Life Is Strange: Double Exposure est prévu pour fin octobre, le studio Don’t Nod a présenté plus en détail Lost Records: Bloom & Rage. Déjà croisé dans une conférence PlayStation par le passé, ce titre aurait parfaitement eu sa place dans la série Life Is Strange tant les similitudes semblent nombreuses. Si l’on a toujours un peu cette impression que Don’t Nod fait partie de ces studios un peu coincés dans le style qui les a vus exploser, on reste très curieux d’en savoir un peu plus sur ce duo de copines dont l’histoire sera fragmentée en deux épisodes, à venir à la fin de l’hiver 2025.

Dans le même registre, la très talentueuse équipe de Tarsier Studios nous a surpris avec l’annonce de Reanimal, un jeu qui fait beaucoup penser à la série des Little Nightmares. Vous savez, cette licence un peu flippante (et de qualité !), créée par… Tarsier Studios, et dont le troisième épisode avait été annoncé… on vous le donne en mille… à l’ouverture de la gamescom 2023 ! Cette nouvelle licence très prometteuse, qui semble être plus ambitieuse que Little Nightmares, a en tout cas retenu notre attention. Et nous ne pouvons que nous satisfaire de la bonne santé de ces talentueux développeurs, qui auront fort à faire avec d'n côté Reanimal et de l'autre Little Nightmares III, lequel n’est pas attendu avant 2025.

Ceux que nous attendions à la gamescom et qui ne sont pas venus

Évidemment, on ne peut pas avoir de grands salons sans avoir de grands absents. Si l’on savait d’avance que Nintendo et Sony ne seraient pas de la partie cette année, c’était davantage une surprise du côté du constructeur de la Switch. Il y a un an, des rumeurs insistantes voulaient en effet qu’un prototype de la très attendue héritière ait été présenté à la gamescom 2023 auprès d’une sélection exclusive d’acteurs du milieu. Certes, on savait que “Big N” ne serait pas officiellement de la partie, puisque cela avait été annoncé, mais l’absence d’un acteur aussi majeur de l’industrie s’est quand même faite sentir. À tel point que la catégorie “meilleur jeu Nintendo de la gamescom” a été annulée cette année, faute de titres en lice. Dommage, c’était le moment idéal pour enfin essayer The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom à un mois de sa sortie.

La marque PlayStation, absente de toute forme de salon depuis 2019 en dehors du Tokyo Game Show, aurait également pu faire son grand retour. Entre le très attendu Astro’s Playroom, le remaster à venir d’Until Dawn, mais aussi un certain Death Stranding 2: On the Beach, il y avait de quoi offrir un beau stand. Sans parler de tout un tas d’annonces et d’opportunités de premiers contacts avec plein de nouveautés. Malheureusement, on repassera. De même pour Konami qui a privilégié un événement londonien en amont de la gamescom pour permettre à la presse de tester les remakes tant attendus de Silent Hill 2 et de Metal Gear Solid 3. On aurait préféré les voir aussi à Cologne !

Quant à Hollow Knight: Silksong, dont Geoff Keighley lui-même avait préféré éteindre tout espoir de présence à quelques jours de la cérémonie d’ouverture, il ne s’est toujours pas davantage montré. Absent physiquement depuis les démos incroyablement enthousiasmantes de l’E3 2019, et particulièrement silencieux depuis la conférence Xbox de juin 2022, le titre de Team Cherry ressemble de plus en plus à la plus grande hallucination collective de tous les temps. Certes, on ne s’attendait pas vraiment à le voir débarquer du côté de Cologne, mais la surprise aurait été si belle…

Qu'est qu'une gamescom sans ses moments… “WTF” ?

Depuis que l’E3 n’existe plus, nous n’avons plus le plaisir de voir Devolver Digital offrir une conférence complètement barrée sur scène, et proposer des previews de ses nouveautés dans des conditions extravagantes. Heureusement, la gamescom reste l’occasion de grands moments complètement improbables. Et nous ne pouvons résister à l’envie de revenir sur l’annonce la plus déjantée de cette édition : Goat Simulator Remastered. Comme si le titre original, parodie assumée des innombrables simulations de plus ou moins bonne facture, n’avait pas suffi il y a 10 ans, Coffee Stain a décidé d’en remettre une couche avec un remaster de son titre culte. Jugez plutôt.

Dans le même registre ou presque (parce que oui, on parle d’un truc assez délirant), nous avons été assez stupéfait d'apprendre la collaboration entre Lara Croft et… Naraka: Bladepoint. Un partenariat tactique pour faire connaitre ce battle royale de NetEase aux fans de la célèbre aventurière, évidemment. À moins que ce ne soit l’inverse… On espère quand même revoir Lara dans un vrai nouveau jeu Tomb Raider inédit, parce que mine de rien, ça fait 6 ans qu’on attend.

Vous vouliez une adaptation jeu vidéo de Squid Game ? Non ? Eh bien vous en aurez une quand même ! L’un des plus gros cartons de l’histoire de Netflix arrive donc sur l’application gaming de la célèbre plate-forme de SVOD, dans un style très “jeu mobile” qui laisse quelque peu perplexe. On demande quand même à voir, par curiosité.

Après les adaptations étranges et les collaborations que personne ne semble avoir demandé, finissons sur une note plus légère. Floatopia a tout, sur le papier, pour aller chercher Animal Crossing sur son terrain, mais en un peu plus déjanté, osant même ouvrir son trailer sur une dose d’apocalypse. S’il y avait bien UN trailer méritant l’étiquette “WTF” durant cette gamescom, c’était bien celui de Floatopia, prévu pour PC, Xbox, PlayStation et Switch !

Voici donc notre résumé de la gamescom, en toute subjectivité assumée. Et vous, quelles sont les annonces que vous avez retenues de cette gamescom ? N’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires de cette news !