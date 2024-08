Cette exclusivité Xbox va finalement débarquer sur PS5, c’est confirmé !

Une exclusivité Xbox, à savoir le très attendu Indiana Jones and The Great Circle, va finalement débarquer sur PlayStation 5. Il faudra toutefois patienter jusqu'en 2025 pour retrouver le titre de MachineGames sur la console de Sony.

C'était l'une des grosses surprises de la conférence Xbox Developers Direct de janvier 2024 : Indiana Jones and The Great Circle. En effet, le plus célèbre aventurier/archéologue du 7e art va faire son retour sur la scène vidéoludique cette année sur Xbox Series X/S et PC. Mais là où l'on s'attendait à ce que le titre reste exclusif au PC et aux consoles de Microsoft, l'insider NateTheHate2 vient d'annoncer une bonne nouvelle sur X.

Le nouveau jeu Indiana Jones devrait bien débarquer sur PS5

D'après les informations de ce spécialiste de l'industrie du JV, le jeu ne sera finalement qu'une exclusivité temporaire. En d'autres termes, il devrait bel et bien débarquer sur PlayStation 5 après quelques mois.

Plus précisément, cette nouvelle aventure du docteur Jones devrait sortir sur la machine de Sony lors du premier semestre 2025. Notez que la nouvelle en soi n'a rien d'étonnant. En février dernier, nos confrères de The Verge ont fait part dans leurs colonnes de la volonté de Microsoft de porter Indiana Jones and The Great Circle sur PS5 après sa sortie.

En début d'année 2024, la firme de Redmond a d'ailleurs détaillé sa nouvelle approche concernant les exclusivités. Pour résumer, elles n'ont plus lieu d'être et Microsoft est désormais déterminé à lancer ses jeux First Party sur PS5 ou Nintendo Switch. Certains titres du catalogue Xbox ont d'ores et déjà fait leur entrée sur PlayStation, à l'image de Pentiment ou encore de l'excellent Hi-Fi Rush, la dernière production du studio regretté Tango Gameworks. En revanche, on attends toujours une confirmation pour Starfield, ou encore pour le prochain Gears of War à venir en 2025.

Pour en revenir à Indiana Jones and The Great Circle, il s'agira d'un jeu d'action-aventure en vue à la première personne. On retrouve aux commandes de ce titre MachineGames, le studio responsable des excellents Wolfenstein : The New Order et The New Colossus. Comme vous pouvez l'imaginer, le gameplay mêlera exploration, énigmes environnementales et combats à mains nues, à l'arme feu et au fouet évidemment ! Pour les plus curieux, sachez qu'un nouveau trailer du jeu sera dévoilé ce soir à l'occasion de la conférence d'ouverture de la Gamescom. Le salon du jeu vidéo basé à Cologne se tiendra du 21 au 25 août 2024.