En attendant Call of Duty: Black Ops 6, ce jeu bat tous les records sur le Game Pass

Le Game Pass va sans doute battre tous ses records avec la sortie day one de Call of Duty: Black Ops 6 à l'automne prochain. Mais pour l'instant, c'est Diablo IV qui détient les meilleures performances de lancement sur le service.

Avec l'acquisition d'Activision-Blizzard, Microsoft s'est assuré de pouvoir alimenter son service d'abonnement Game Pass avec de grosses productions extrêmement populaires. Le premier grand titre à rejoindre le catalogue fut Diablo IV en mars dernier, et le succès est plus qu'au rendez-vous.

Lors du podcast Strictly Business publié par Variety, Matt Booty, responsable des studios Xbox, a révélé que Diablo IV a été le plus grand lancement d'un jeu first-party de l'histoire du Game Pass. Les 10 millions d'heures jouées ont été dépassées en seulement 10 jours et le hack ‘n' slash est le titre qui a attiré le plus de joueurs uniques à son lancement depuis les débuts de la plateforme.

Diablo IV explose les scores sur le Game Pass

Le précédent record était tenu par Starfield, mais la production de Bethesda était disponible sur le Game Pass le jour de sa sortie et n'est pas sur PS5, expliquant en partie ses excellentes statistiques. De son côté, Diablo IV a été lancé en juin 2023, donnant neuf mois aux joueurs pour déjà profiter du jeu avant son arrivée dans le Game Pass. La production de Blizzard est par ailleurs accessible sur PS5. En prenant ces éléments en compte, on peut considérer la performance de Diablo IV comme remarquable.

Certains rapports prétendaient que Xbox hésitait à rendre les futurs Call of Duty disponibles sur le Game Pass day one. Depuis, Microsoft a officialisé le fait que Call of Duty: Black Ops 6 sera intégré au Game Pass dès le jour de sa sortie. Il est possible que la bonne tenue de Diablo IV ait contribué à faire pencher la balance de ce côté.

Matt Booty a également admis qu'entre les gros rachats de Zenimax et Activision-Blizzard, qui ont nécessité des changements d'organisation au sein de Xbox, et la pandémie de COVID-19, la division gaming de Microsoft a mis du temps à s'adapter, impactant la sortie des jeux. Il assure cependant qu'Xbox commence à atteindre le rythme visé. Il a aussi confirmé que si Halo et Forza étaient absents du Xbox Games Showcase de ce mois, des projets sont bien en cours pour ces licences.

Source : Variety